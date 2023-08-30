Instagram Reels süresi 10 dakikaya çıkıyor

Meta çatısı altında faaliyet gösteren sosyal medya devi Instagram, 2020 yılında piyasaya sürdüğü TikTok benzeri ‘Instagram Reels’ özelliğiyle platforma yepyeni bir boyut kazandırdı. Daha önce, yalnızca yatay formatta videolara izin veren Instagram, Reels ile birlikte dikey biçimli video paylaşım dönemini resmen başlatmış oldu.

Instagram Reels platformunda şu anda en fazla 90 saniye uzunluktaki videoların paylaşımına müsaade ediliyor. İlk etapta bu süre 15 saniye ile sınırlıydı fakat sosyal medya şirketi, yaptığı güncellemeler ile süreyi daha fazla uzatarak kullanıcılarına 30, 60 ve 90 saniye gibi seçenekleri sunmuştu. Instagram’ın Reels videolarının süresini bir kez daha değiştirmeyi planladığı ortaya çıktı.

Instagram Reels süresi 10 dakika olabilir

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bilgilere göre, Instagram Reels sekmesinde çok yakında 10 dakikalık videolar paylaşılabilecek. Gelen bu son bilgiler, tersine mühendislik yöntemiyle Instagram’ın kaynak kodlarını inceleyerek, uygulamaya eklenecek yeni özellikleri açığa çıkaran yazılım geliştiricisi Alessandro Paluzzi tarafından paylaşıldı.

#Instagram is working on the ability to create #Reels up to 10 minutes long 👀 pic.twitter.com/jQTUM9fPsM — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 30, 2023

Alessandro Paluzzi’nin aktardığı bilgilere göre, kullanıcılar Reels videosu paylaşım menüsüne eklenen 10 minutes (10 dakika) seçeneğini seçerek daha uzun içerik paylaşabilecekler. Elbette ki bu özellik tamamen sizin tercihinize bırakılacak. Yani varsayılan olarak Instagram Reels süresi 10 dakika olarak belirlenmeyecek, isteyen kullanıcılar yine kendi rızasıyla bunu değiştirebilecekler.

Elde edilen bilgilere göre Instagram yeni özelliğini hala test etme aşamasında bulunuyor ve kullanıcılardan gelecek geri bildirimleri doğrultusunda çeşitli değişiklikler yapabileceği belirtiliyor. Öte yandan bu tür güncellemelerin, genellikle test aşamalarının ardından geniş bir kullanıcı kitlesine sunulmasının zaman alabildiğini de unutmamak gerekiyor.

Reels videoları Facebook’ta da mevcut

Sosyal medya devi Meta, Reels özelliğini Instagram platformuna getirdikten sonra Facebook uygulamasına da dahil etmişti. Hatta şirket, her iki uygulamasını da birbiriyle entegre etme stratejisi kapsamında, çapraz paylaşım özelliğini de hayata geçirerek, kullanıcılarının Instagram’daki bir videoyu doğrudan Facebook hesaplarında paylaşabilmelerine imkan tanımıştı.

Instagram’ın açıklamasına göre Reels videoları, eğlence ve kişisel bağlantının kesişim noktası olarak nitelendiriliyor. Sosyal medya platformunda şu anda kullanıcıların yarısından fazlası haftada en az bir kez bir Reels videosuyla (beğenerek, yorum yaparak veya paylaşarak) etkileşim kurarken; Instagram’da hem de Facebook’ta her gün 140 milyarın üzerinde Reels videosu oynatıldığı bilgisi de paylaşılıyor.