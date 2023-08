Instagram Reels süresi 10 dakikaya çıkıyor

Meta çatısı altında faaliyet gösteren sosyal medya devi Instagram, 2020 yılında piyasaya sürdüğü TikTok benzeri ‘Instagram Reels’ özelliğiyle platforma yepyeni bir boyut kazandırdı. Daha önce, yalnızca yatay formatta videolara izin veren Instagram, Reels ile birlikte dikey biçimli video paylaşım dönemini resmen başlatmış oldu.

Instagram Reels platformunda şu anda en fazla 90 saniye uzunluktaki videoların paylaşımına müsaade ediliyor. İlk etapta bu süre 15 saniye ile sınırlıydı fakat sosyal medya şirketi, yaptığı güncellemeler ile süreyi daha fazla uzatarak kullanıcılarına 30, 60 ve 90 saniye gibi seçenekleri sunmuştu. Instagram’ın Reels videolarının süresini bir kez daha değiştirmeyi planladığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bilgilere göre, Instagram Reels sekmesinde çok yakında 10 dakikalık videolar paylaşılabilecek. Gelen bu son bilgiler, tersine mühendislik yöntemiyle Instagram’ın kaynak kodlarını inceleyerek, uygulamaya eklenecek yeni özellikleri açığa çıkaran yazılım geliştiricisi Alessandro Paluzzi tarafından paylaşıldı.

#Instagram is working on the ability to create #Reels up to 10 minutes long 👀 pic.twitter.com/jQTUM9fPsM

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 30, 2023