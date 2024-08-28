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    Instagram filtresi oluşturma platformu Meta Spark kapanıyor

    Instagram ve Facebook için artırılmış gerçeklik filtreleri oluşturabileceğiniz Meta Spark platformunun yakında kapanacağı açıklandı.
    Meta Spark
    Görsel: Meta

    Instagram ve Facebook platformları çok yakında önemli bir kayıp yaşayacak. Kullanıcıların bu platformlar için artırılmış gerçeklik filtreleri oluşturma şansına sahip olduğu Meta Spark uygulaması için yolun sonu görüldü. Şimdiye kadar büyük bir ilgiyle kullanılan platform ne yazık ki 14 Ocak 2025 tarihinden itibaren kapılarını kullanıcılara kapatacak.

    Meta’nın Instagram ve Facebook platformları için kullanıcıların ilgi çekici artırılmış gerçeklik filtreleri oluşturmalarına olanak sağladığı Meta Spark hizmeti yedi yıllık uzun bir hizmet süresinin ardından faaliyetlerini sonlandıracak. Önümüzdeki yılın başında kullanımdan kaldırılacak olan hizmetin sürpriz bir şekilde fişinin çekileceği açıklandı. Yakın zaman önce ilk olarak bir iddia halinde gündeme düşen bu gelişme Meta tarafından da onaylandı.

    Meta Spark’ın fişi çekiliyor

    Meta’nın resmi blog sitesinden paylaşılan bilgilere göre Meta Spark’ın önümüzdeki aylarda kullanıcılara veda etmesinden sonra halihazırda efektlerle paylaşılan yayınlar, Reels’ler ya da Hikayeler bu durumdan etkilenmeyecek. Fakat yine de Meta Spark’ta yapılan filtreleri korumak isteyen kullanıcıların portföylerini başka sitelere taşıması gerektiği vurgulanıyor.

    Bununla birlikte Meta şirketi yalnızca kendisi tarafından üretilen efektlerin kullanıcılara sunulmaya devam edeceğini açıkça ifade ediyor. Şirket tarafından üretilip yayınlanan artırılmış gerçeklik filtrelerine erişilmeye devam edilecek. Fakat üçüncü taraf efektler ve araçlar kullanımdan kaldırılacak.

    Meta Spark

    Meta’nın bu hamlesindeki amaç, kullanıcıların ve ticari ortakların gelecekteki taleplerini karşılamak için en iyi adaylar olarak görülen ürünlere öncelik vermek olarak belirtiliyor. Dikkatli bir incelemenin ardından Meta’nın şirketin diğer taleplerine yönelik yatırımlara öncelik vereceği belirlendi. Sonuç olarak uzun vadede Meta Spark platformunun desteğinin kesilme kararının alındığı dile getirildi.

    Şimdiye kadar Facebook ve Instagram platformlarında yüz milyonlarca insana ulaşan Meta Spark artırılmış gerçeklik filtreleri ile ilgili şirket şu ifadelerde bulunarak kullanıcılarına teşekkürlerini iletti:

    “Meta Spark yolculuğunun bir parçası olan yaratıcılar, işletmeler ve diğer önemli paydaşlardan oluşan topluluğa derinden minnettarız. Yedi yıl önce bu platformu ilk başlattığımızda, artırılmış gerçeklikle aşılanmış deneyimler çoğu tüketici için yeniydi. O zamandan beri, AR yaratıcı topluluğumuzun hayal gücü, yenilikçiliği ve yaratıcılığı, AR’nin Meta’nın platformları genelinde yüz milyonlarca insana ulaşmasını sağladı.”

    Peki ya siz Meta Spark’ın fişinin çekilecek olması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın…

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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