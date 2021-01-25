Influencer’lerın muhakkak sahip olmaları gereken uygulamalar

Son dönemde sosyal medya ve interneti hayatımızın adeta merkezine aldık diyebiliriz. Eskiden çocuklar ve gençler internet ile ilgilenirken bugün orta yaş grubu ve hatta bazı aileler de dede ve ninelerin dahi cep telefonları ile internet kullandıklarına şahit oluyoruz.

Hal böyle olunca da internet ve sosyal medya mecraları alışveriş için en elverişli alanlar haline geldi. Bu nedenle büyüğünden küçüğüne pek çok firma sosyal medya platformlarını birer pazar yeri olarak görüyor ve buna uygun pazarlama stratejileri oluşturuyorlar.

Bu pazarlama stratejilerinin en önemli halkası ise influencer kavramı ile tabir edilen kişiler oldu. Henüz sosyal medyaya tam olarak alışamadığımız düşünüldüğünde influencer adıyla tabir edilen kişilerin kimler olduğunu ve ne şekilde pazarlama yaptıklarını takip etmek oldukça zor olsa gerek diyebiliriz.

Aslına bakılırsa influencer olarak adlandırılan kişiler, sosyal medya platformlarında istikrarlı olarak kaliteli içerik üreten kişiler olarak adlandırılabilir. Influencer’ların sosyal medya belli bir itibarı olan çok takipçili hesaplar olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarz hesaplar da etki alanının genişliği nedeniyle firmalar tarafından yoğun olarak takip edilmektedir. Nitekim influencer marketing adıyla buna özel bir tabir dahi oluşmuştur.

İşte influencer adıyla bilinen ve profesyonel olarak sosyal medya pazarlamacılığı yapan bu kişilerin hayatlarını kolaylaştıracak bazı uygulamalardan bahsetmek istedik bu yazımızda.

Ekran Kaydedici Programlar

Influencer’ların birçoğu paylaştıkları gönderilerde yer yer bilgisayar ekranlarını da gösterme ihtiyacı hissedebiliyorlar. Videolarında bilgisayardan bir kesit göstermek ya da yaptıkları canlı yayınlarda kullanabilmek için bir influencer’ın en başta sahip olması gereken programların ilkini ekran kaydedici programlar olarak belirtebiliriz.

Bunun için standart özelliği az olan programları tercih etmek kaydın fonksiyonlarının az olması anlamına gelecektir. Bu yüzden ekran kaydedici bir program olmasının yanı sıra kayıt fonksiyonları çok olan ve kaydedilen görüntü ile aynı zamanda oynama imkanı sunan bir programın tercih edilmesinde fayda bulunmaktadır.

Bir influencer olarak kullanılacak ekran kaydedici programla ilgili daha fazla bilgi almak için linke tıklayabilirsiniz.

Bakım rutini ayarlayan programlar

Influencer’lar genellikle kadın bakım ürünlerinin pazarlamasında daha çok tercih ediliyorlar. Bu yüzden influencer olabilmek için her şeyden önce Instagram gibi sosyal medya platformlarında kusursuz görünmeniz gerekecektir. Bunun için de doğru bir cilt bakım programını uygulamanız şarttır.

Her şeyde olduğu gibi bu alanda da yardımcı programlar mevcut. Bunlardan biri de Charm adlı uygulama.

Uygulama üzerinden rutin cilt bakımınıza dair öneriler alabiliyor ve kendinize bir cilt bakım ve güzellik programı uygulayabiliyorsunuz. Bu program sayesinde Instagram’da kullanacağınız renk ve filtrelerden ziyade doğrudan cildinizle güzelliğinizi kullanabileceksiniz.

Programa link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Fotoğraf düzenleme uygulamaları

Elbette bir influencer için en önemli şey hesabına eklediği içeriklerin kalitesidir. Bu kaliteyi sağlamak için de bazı araçlar kullanması kaçınılmaz olacaktır.

Bu araçların influencer için en önemli olanlarıyla fotoğraf ve video düzenleme uygulamalarıdır.

Piyasada pek çok fotoğraf ve görüntü düzenleme uygulaması mevcuttur. Ancak bunların hangilerinin kullanılacağına karar verebilmek için kullanma işlevini iyi bilmek gerekir.

Influencer tarzındaki sosyal medyada gönderi paylaşımı için kullanılacak uygulamalar sadece bu amaç için üretilir ve filtreleri ile görüntü düzenleme özellikleri de buna göre yapılır.

Bu uygulamalar arasında bizim önereceklerimizse Google’ın geliştirdiği Snapspeed, çok eğlenceli ve etkileyici görüntüler sunan Nutshell ve portre fotoğraflarda mükemmel sonuçlar ortaya çıkartan Facetune.

Ancak bu uygulamalardan bir tanesi var ki özellikle iPhone görüntü kalitesini adeta profesyonel bir fotoğraf makinesi seviyesine çıkartıyor. Uygulamanın adı MuseCam. MuseCam ile çektiğiniz fotoğrafı adeta profesyonel bir fotoğrafçı edasıyla bütün düzenlemeleriyle hazır hale getirebiliyorsunuz. Uygulamanın tek eksi olarak sayılabilecek yanıysa ne yazık ki şu an için Apple cihazlarda uyumlu bir şekilde kullanılabilmesidir.

Kullanıcı analiz ve daha çok kişiye erişim araçları

Influencer olacak kişinin sosyal medyadaki en büyük amacı etki alanına daha çok kişiyi sokabilmektir. Bunu sağlayabilmek için yapılabilecek bazı teknikler mevcut olsa da garanti sonuç almanın yolu her zaman için bu işlemi daha kolay yapabileceğiniz araçlar kullanmaktır.

Burada bu araçlardan bazılarından kısaca bahsedelim.

Bahsedeceğimiz ilk uygulama BuzzSumo isimli uygulama. BuzzSumo ile etki alanınızı buraya tanımlamanızdan sonra sizin ilgi alanınıza göre en çok dikkat çekecek içerik otomatik olarak taranıyor ve size öneri olarak sunuluyor. Tüm sosyal medya platformları ile uyumlu bir şekilde çalışan program, çok başarılı sonuçlar veriyor.

Sosyal medya pazarlamasını kurumsal düzeyde sürdüren firmalar içinse önereceğimiz uygulama, Sprout Social isimli uygulama olacaktır. Sprout Social üzerinden özellikle internette kullanıcılarıyla etkileşime girmek isteyen markalara oldukça kaliteli öneriler sunulmaktadır. Program üzerinden sosyal sohbetler takip edilebilmekte ve ekibin iletişimini kolaylaştıracak pek çok özellik aktif olarak kullanılabilmektedir.