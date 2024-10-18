Infinix’ten fiyat-performans odaklı laptop: INBOOK AirPro Plus duyuruldu

Infinix şirketi fiyat-performans deneyimine odaklanan yeni bir dizüstü bilgisayar modeli tanıttı. Infinix INBOOK AirPro Plus olarak adlandırılan yeni cihaz, Hindistan’daki düzenlenen bir etkinlikte piyasaya duyuruldu.

Infinix’in yeni laptop modeli uygun fiyata en iyi performansı sunmaya odaklanan güçlü donanımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sade ve şık bir tasarıma sahip olan dizüstü bilgisayar, son derece modern bir görünümle kullanıcı dostu deneyimi bir araya getiriyor. İşte INBOOK AirPro Plus’ın teknik özellikleri, satış fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntıları…

Infinix INBOOK AirPro Plus özellikleri

Fiyat-performans odaklı dizüstü bilgisayar modeli Gizmochina’nın haberine göre yüzde 100 sRGB ve DCI-P3 renk gamına sahip 2,8K çözünürlüklü 14 inç OLED ekranla birlikte geliyor. Cihaz daha canlı renkler ve daha fazla kontrast vaat ediyor.

Yüksek performanslı bir deneyime kapı aralayan Infinix INBOOK AirPro Plus, 13. nesil Intel Core i5 işlemci (i5-1334U), 10 çekirdekli ve 12 iş parçacıklı bir çip ile birlikte karşımıza çıkıyor.

Infinix’in yeni laptop modeli 16 GB RAM ve 512 SSD depolama alanı ile geliyor. Kompakt bir forma sahip olan dizüstü bilgisayar, 1 kg ağırlığında ve 4,5 mm kalınlığında olduğu için hem öğrenciler hem de profesyoneller için ideal bir seçenek haline geliyor.

Kullanıcı dostu bir pil ömrü ortaya çıkan Infinix cihazı 57Wh batarya kapasiteye sahip. Bununla birlikte cihazın 8 saate kadar pil ömrünü desteğini vurgulanıyor. Aynı zamanda cihazın USB-C aracılığıyla 65 watt hızlı şarj desteğine sahip olduğu dile getiriliyor.

Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 ile uyumluluk sunan Infinix cihazı HDMI, USB-A, USB-C ve microSD kart yuvasıyla birlikte geliyor. Öte yandan cihazın Windows 11 Home işletim sistemi ile çalıştığına dikkat çekiliyor.

Infinix INBOOK AirPro Plus fiyatı

Infinix’in yeni dizüstü bilgisayarı 22 Ekim tarihinden itibaren Hindistan pazarında raflarda boy göstermeye başlayacak. 49.990 Hindistan Rupisi (yaklaşık 20 bin TL) fiyat etiketi ile listelenen laptop şimdiden yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Cihazın diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

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