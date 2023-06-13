Infinix Note 30 VIP özellikleri ve fiyatı açıklandı

Infini bugün yeni akıllı telefon modeli ile hayranlarının karşısına çıktı. Şık ve güçlü bir tasarıma sahip olan Infinix Note 30 VIP resmen tanıtıldı. Cihazın tüm merak edilen teknik özellikleri duyurulurken, aynı zamanda merakla beklenen satış fiyatı hakkında da ilk ağızdan bilgi verildi.

Infinix’in yeni telefonu, esas olarak Infinix Note 12 VIP’nin halefi olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında ise 108 MP ana kamera, MediaTek Dimensity 8050 işlemci, 120 Hz yenileme hızı ve IP53 sertifikası gibi unsurlar yer alıyor.

Infinix Note 30 VIP özellikleri

Ekran: 6,67 inç AMOLED panel, 120 Hz yenileme hızı, 900 nit maksimum parlaklık ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesi

6,67 inç AMOLED panel, 120 Hz yenileme hızı, 900 nit maksimum parlaklık ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesi İşlemci: MediaTek Dimensity 8050

MediaTek Dimensity 8050 RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB depolama

256 GB depolama Ön kamera: 32 MP selfie kamerası

32 MP selfie kamerası Arka kamera: 108 MP ana kamera, 12 MP + 12 MP olmak üzere iki bilinmeyen yardımcı lens

108 MP ana kamera, 12 MP + 12 MP olmak üzere iki bilinmeyen yardımcı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, NFC, yanda parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, NFC, yanda parmak izi okuyucu Batarya: 68 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesi

68 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesi İşletim sistemi: Android 13 tabanlı XOS 13 kullanıcı arayüzü

Android 13 tabanlı XOS 13 kullanıcı arayüzü Boyut ve ağırlık: 162,7 x 75,9 x 8,2 mm / 190 gram ağırlık

Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,67 inç AMOLED ekran ile karşımıza çıkan yeni Infinix telefonu 120 Hz yenileme hızı ve 900 nit maksimum parlaklıkla geliyor. Ön tarafta merkezi noktada bir delik çentiğe yer veren modelde 32 MP selfie kamerası karşımıza çıkıyor. Arka tarafta ise 108 MP ana kameraya izin veriliyor. Buna ek olarak iki adet 2 MP’lik yardımcı lens bulunuyor. Fakat bu yardımcı lenslerin detayları henüz ne yazık ki paylaşılmış değil.

Mali-G77 GPU’lu MediaTek Dimensity 8020 işlemciden güç alan Infinix Note 30 VIP, 12 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanı olacak şekilde tek bir varyant sunuyor. Öte yandan şirket, 9 GB sanal RAM desteği vaat ediyor.

68 watt hızlı şarj desteğine sahip cihazda 5.000 mAh pil kapasitesine alan açılıyor. Pil yüzde 30’un altına düştüğü zaman, yük ana karta yönlendirilerek oyun oynarken ya da şarj olurken aşırı ısınma probleminin önüne geçiliyor. Son olarak cihazın yan tarafında bir parmak izi okuyucusu, JBL stereo hoparlörler, IP53 sertifikası ve NFC desteği bulunuyor.

Infinix Note 30 VIP fiyatı

Küresel pazarda siyah ve mavi renk seçenekleri ile raflara gelecek olan Infinix Note 30 VIP’nin fiyatı belli oldu. Cihaz 299 dolar karşılığında satılacak. Çok yakında satışları başlayacak telefonun fiyatı, güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 7 bin TL’ye tekabül ediyor.