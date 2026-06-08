Apple şaşırtıcı bir kararla iPhone Ultra’da Face ID’den vazgeçebilir

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İddialara göre Apple, katlanabilir iPhone Ultra modelinde Face ID yüz tanıma sistemini kullanmayacak.

Cihazın teknik kısıtlamalar nedeniyle Touch ID'yi destekleyeceği öne sürülüyor.

Parmak izi sensörü, güç butonuna entegre edilmiş bir şekilde sunulacak.

Eylül ayında Apple tarafından duyurulması beklenen katlanabilir iPhone Ultra modelinin özellikleri hakkında sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdiye kadar Face ID teknolojisine sahip olacağı iddia edilen model, ortaya çıkan son raporlara göre birtakım teknik engeller nedeniyle bundan vazgeçmek zorunda kalabilir. İşte ayrıntılar…

Apple ilk katlanabilir telefonunda neden Touch ID’yi seçti?

Apple ile ilgili isabetli tahminleriyle adından söz ettiren analist Ming-Chi Kuo’ya göre bu karar, “kalınlık ve iç alan kısıtlamaları” nedeniyle alındı. Yani Apple’ın yeni form faktörünü uygulanabilir hale getirmek için bazı bileşenleri uyarlaması gerekiyordu.

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Apple’ın Face ID’yi korumak için her ekran için birer tane olmak üzere iki sensör seti kurması gerekecekti. Bu da pil ve soğutma sistemi gibi diğer unsurlar için gereken değerli iç alanı işgal edecekti.

9to5Mac’e göre Touch ID teknolojisi ile Apple, parmak izi okuyucusunu bileşenleri çoğaltmadan güç düğmesine entegre edebiliyor. Bu çözüm, cihazın güvenliğinden ödün vermeden ultra ince tasarımı korumaya yardımcı oluyor.

iPhone Ultra açık halde yaklaşık 4,5 mm kalınlığa sahip olacak

Apple’ın merakla beklenen ilk katlanabilir telefon modelinde biri harici, diğeri daha büyük olmak üzere iki ekran yer alacak. Kamera, ekranın üzerindeki küçük bir deliğe yerleştirilerek Dinamik Ada’ya olan ihtiyacı ortadan kaldıracak.

5,6 milimetre kalınlığındaki iPhone Air ile karşılaştırıldığında, alan sınırlaması daha belirgin hale geliyor. Öte yandan iPhone Ultra açık haldeyken 4,5 ila 4,8 milimetre kadar ince olabiliyor. Bu da bileşen yerleşiminde önemli değişiklikler gerektiriyor.

Son olarak katlanabilir iPhone Ultra’nın tasarımını gözler önüne seren ilk görüntüleri ortaya çıktı. İlgili habere göz atarak cihazın ayrıntılarına göz atabilirsiniz.