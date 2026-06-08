Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Apple Haberler Mobil

    Apple şaşırtıcı bir kararla iPhone Ultra’da Face ID’den vazgeçebilir

    Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Ultra, iddialara göre teknik kısıtlamalar nedeniyle Face ID yerine Touch ID ile çalışacak.
    Katlanabilir iPhone
    Reklam
    • İddialara göre Apple, katlanabilir iPhone Ultra modelinde Face ID yüz tanıma sistemini kullanmayacak.
    • Cihazın teknik kısıtlamalar nedeniyle Touch ID'yi destekleyeceği öne sürülüyor.
    • Parmak izi sensörü, güç butonuna entegre edilmiş bir şekilde sunulacak.

    Eylül ayında Apple tarafından duyurulması beklenen katlanabilir iPhone Ultra modelinin özellikleri hakkında sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdiye kadar Face ID teknolojisine sahip olacağı iddia edilen model, ortaya çıkan son raporlara göre birtakım teknik engeller nedeniyle bundan vazgeçmek zorunda kalabilir. İşte ayrıntılar…

    Apple ilk katlanabilir telefonunda neden Touch ID’yi seçti?

    Apple ile ilgili isabetli tahminleriyle adından söz ettiren analist Ming-Chi Kuo’ya göre bu karar, “kalınlık ve iç alan kısıtlamaları” nedeniyle alındı. Yani Apple’ın yeni form faktörünü uygulanabilir hale getirmek için bazı bileşenleri uyarlaması gerekiyordu.

    Reklam

    Apple’ın Face ID’yi korumak için her ekran için birer tane olmak üzere iki sensör seti kurması gerekecekti. Bu da pil ve soğutma sistemi gibi diğer unsurlar için gereken değerli iç alanı işgal edecekti.

    Katlanabilir iPhone

    9to5Mac’e göre Touch ID teknolojisi ile Apple, parmak izi okuyucusunu bileşenleri çoğaltmadan güç düğmesine entegre edebiliyor. Bu çözüm, cihazın güvenliğinden ödün vermeden ultra ince tasarımı korumaya yardımcı oluyor.

    iPhone Ultra açık halde yaklaşık 4,5 mm kalınlığa sahip olacak

    Apple’ın merakla beklenen ilk katlanabilir telefon modelinde biri harici, diğeri daha büyük olmak üzere iki ekran yer alacak. Kamera, ekranın üzerindeki küçük bir deliğe yerleştirilerek Dinamik Ada’ya olan ihtiyacı ortadan kaldıracak.

    Katlanabilir iPhone

    5,6 milimetre kalınlığındaki iPhone Air ile karşılaştırıldığında, alan sınırlaması daha belirgin hale geliyor. Öte yandan iPhone Ultra açık haldeyken 4,5 ila 4,8 milimetre kadar ince olabiliyor. Bu da bileşen yerleşiminde önemli değişiklikler gerektiriyor.

    Son olarak katlanabilir iPhone Ultra’nın tasarımını gözler önüne seren ilk görüntüleri ortaya çıktı. İlgili habere göz atarak cihazın ayrıntılarına göz atabilirsiniz.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.