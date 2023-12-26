İlk katlanabilir iPhone için lansman tarihi ortaya çıktı

Katlanabilir telefon pazarı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Günümüzde birçok büyük teknoloji şirketi bu pazara yönelik ürünleriyle tüketicilerle buluştu. Çinli şirket Huawei 2019 yılında Mate serisiyle karşımıza çıkarken, Güney Koreli Samsung’un ise Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileri piyasaya çıktı. Bunun yanı sıra Honor, Xiaomi, OnePlus, Motorola, Vivo ve OPPO da dahil olmak üzere çok sayıda firma, katlanabilir akıllı telefon pazarını genişletmeye katkıda bulundu. Dört yıl içinde bu segment için 40’ın üzerinde cihazın raflara geldiği aktarılırken, ortaya çıkan son gelişmeler, Apple’ın da bu segmente giriş yapmak için hazırlıkları sürdürdüğüne işaret etti.

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli için yeni iddialar ortaya çıktı. 2017 yılından bu yana şirketin bu segment için bir ürün geliştireceği konuşulurken, artık beklenen lansman için oldukça sınırlı bir süre kaldığı öne sürülüyor. Şimdiye kadar hakkında birçok sızıntı haberi gündeme gelen, fakat ne yazık ki şu ana dek hiçbir prototip aşaması gün yüzüne çıkmayan ürün için çıkış tarihi tarihi iddiası geldi.

Katlanabilir iPhone ne zaman çıkacak?

Investing tarafından aktarılan bilgilere göre ismi henüz açıklanmayan aktif bir Apple yöneticisi, dünya çapında büyük bir merakla beklenen ilk katlanabilir iPhone’un çıkış tarihi için 2026 yılını işaret ediyor. İlerleyen aylarda katlanabilir ekran tedarikçilerini belirlemeyi, bu bileşeni optimize etmek ve kusursuz bir hale getirmek için uzun bir çalışma temposuna adım atacağı belirtiliyor. Şu anda öne çıkan iki tedarikçi arasında Samsung Display ve LG Display markaları dikkat çekiyor.

Bilindiği üzere Apple, her yıl düzenli bir şekilde Eylül ayında yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini piyasaya sunuyor. Bu yıl da yine Eylül’de iPhone 15 serisi dünya çapında duyurulmuştu. Merakla beklenen katlanabilir iPhone’un da 2026 yılının Eylül ayında raflara gelmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Şimdilik katlanabilir iPhone modelinin detayları oldukça sınırlı. Ancak şirket, herhangi bir kusur ortaya çıkmaması için oldukça temkinli bir yaklaşım sergiliyor. İki yıl sonra piyasaya çıkacağı iddia edilen ürün, Galaxy Z Fold serisinin ana rakibi olarak pazarı domine etmeye hazırlanıyor.