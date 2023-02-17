Apple katlanabilir iPhone ile fiziksel düğmeleri ortadan kaldırabilir

Katlanabilir akıllı telefon pazarı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Günümüzde Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un hakimiyeti altında olan bu pazar, dünya çapında genellikle Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 gibi üst düzey modellerle anılıyor. Öte yandan Xiaomi, Huawei ve Motorola gibi isimler de bu alana çoktan yönelen markalar arasında bulunuyor. Son olarak dün OPPO, şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat toplayan Find N2 Flip modeliyle piyasada boy göstermeye başladı. Ortaya çıkan son bilgiler, Apple’ın da ilk katlanabilir telefonu için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini gözler önüne serdi.

Dokunmatik ekranı sayesinde ilk iPhone modeli ile telefon pazarına yeni bir soluk kazandıran Apple, şimdi bir başka devrimsel yeniliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ABD merkezli şirket, ilk katlanabilir telefonuyla piyasadaki öncü konumunu bir adım daha ileri götürmeyi planlıyor.

Katlanabilir iPhone için hazırlanan patent görüntüsü ortaya çıktı

Apple Insider tarafından aktarılan bilgilere göre Apple, kullanıcıların iPhone’da yalnızca ekranını değil, cihazın kenarlarını kullanarak da gezinmesine imkan sağlayacak dokunmaya duyarlı düğmeler geliştirmek için yeni bir patent başvurusunda bulundu.

‘Dokunmatik Sensör Ekranlarına ve Yapılarına Sahip Elektronik Cihazlar’ başlığı ile karşımıza çıkan yeni patent; kontrol devrelerinin, pillerin ve diğer bileşenlerin iPhone’un kasasının ‘duvarlarına’ nasıl yerleştirileceğini tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor. Bu duvarların opak ve şeffaf parçalara sahip olabileceği belirtilirken; opak plastik, metal, fiber-kompozit malzemeler ve diğer malzeme katmanlarını içerebileceği ekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda iPhone 15’in fiziksel olarak hareket etmeyen ‘dokunmatik’ ses kontrol düğmelerine sahip olacağı gündeme gelmişti. Ortaya çıkan bu yeni patent, söz konusu iddiaları daha da güçlendiriyor. Öte yandan Apple’ın potansiyel olarak bu teknolojiyi katlanabilir bir cihazda da kullanıcılara sunacağı öne sürülüyor.

Teknoloji devi Apple, katlanabilir iPhone’un nasıl görüneceğine dair temel çizimler oluşturmuş durumda. Dokunmatik sensörlerin gelecekteki cihazın ‘yan duvarlarına’ nasıl yerleştirileceği de bu çizimlerde detaylı bir şekilde görülüyor. Ayrıca patentin ayrıntıları arasında, dokunmatik düğmelerin neden gelecekteki iPhone’larda fiziksel düğmelerin yerini alabileceği de açıklanıyor.

Apple, 2016 yılında da benzer bir hamle ile gündeme gelmiş, fakat o yıllarda bu teknolojiyi hayata geçirmeyi başaramamıştı. iPhone 8’de katlanabilir ekran olabileceğine dair çok sayıda söylenti bulunuyordu. Ancak bugün iPhone 14 serisi ile piyasada boy gösteren şirket, halen daha beklenen adımı atamadı. Şu anda Samsung, hiç kuşkusuz ki katlanabilir telefon pazarının en önemli ismi haline gelirken; Apple’ın geç de olsa yarışa katılacağı ve güçlü bir seçenekle karşımıza çıkacağı düşünülüyor.

Google da harekete geçti

Son olarak katlanabilir telefon teknolojisinin şu sıralar yalnızca Apple’ın gündeminde olmadığını, Google’ın da benzer bir fikir üzerinde çalıştığı biliniyor. Şirket, Pixel telefon serisi altında çok yakında ilk katlanabilir telefonunu ve tabletini piyasaya duyurabilir.