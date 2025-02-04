İkonik Windows Phone tasarımı Android cihazlara geliyor

Groove Launcher uygulaması ikonik Windows Phone tasarımını Android telefonlara taşıyor.

Bir döneme damga vuran Windows Phone 8 arayüzü modern cihazlarda kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Windows Phone kullanmayı özleyen ve Android işletim sistemli bir akıllı telefona sahip olan kullanıcılar için ilgi çekici yeni bir launcher uygulaması sunuldu. Microsoft’un akıllı telefonlar için geliştirdiği sistem stilini yeniden yaratmanıza yardımcı olacak uygulama, çok benzer bir deneyimle nostaljik ve ikonik bir tasarıma ulaşmak isteyenlerle buluşuyor.

Groove Launcher adlı yeni Android uygulaması, kullanıcıların özelleştirilebilir Windows Phone 8 arayüzüne erişmesine yardımcı oluyor. Bu da oldukça göz alıcı ve işlevsel bir deneyime kapı aralıyor. Microsoft’un bir dönem oldukça ses getiren Metro tasarımı, bu uygulamayla beraber modern cihazlara taşınıyor. Döneminde kullanıcıları adeta ikiye bölen, bazıları tarafından çok sevilirken bazılarının ise tam anlamıyla “nefret ettiği” tasarım yeniden canlandırılıyor.

Groove Launcher, Windows Phone 8 arayüzünü Android’e taşıyor

Kullanıcılara sunulan bu yeni uygulama nostaljik bir deneyim yaşamak isteyenler için son derece ideal görünüyor. Kullanıcılar için gerçek zamanlı olarak güncellenen dinamik başlıklar olan Live Titles, Microsoft akıllı telefonların orijinal hareketlerini taklit eden akıcı animasyonlar ve blokları yeniden boyutlandırmanıza, renkleri değiştirmenize ve çok daha fazlasına izin veren özelleştirme olanağı da sağlıyor.

Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar için yayınlanan Groove Launcher uygulamasının nasıl çalıştığına ve arayüzün nasıl göründüğüne dair bazı ekran görüntülerini aşağıda bir araya getirdik. Arayüzün ayrıntılarına ulaşmak için bu görüntülere göz atabilirsiniz:

Gizchina’nın haberine göre Windows Phone 8 arayüzünü Android sistemine getiren uygulama, tasarım odaklı birçok ilgi çekici fonksiyona ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında öne çıkan bazı unsurlar şunlar oluyor:

Live Titles: İkonik Windows Phone modellerinde olduğu gibi gerçek zamanlı olarak güncellenen dinamik başlıklar yer alıyor. Saat, kişiler ve fotoğraf galerisi için gibi uygulamalarda daha dinamik bir görünüm sunuluyor.

İkonik Windows Phone modellerinde olduğu gibi gerçek zamanlı olarak güncellenen dinamik başlıklar yer alıyor. Saat, kişiler ve fotoğraf galerisi için gibi uygulamalarda daha dinamik bir görünüm sunuluyor. Akıcı animasyonlar: Orijinal Windows Phone cihazlarındaki gibi akıcı geçişler sağlanıyor.

Orijinal Windows Phone cihazlarındaki gibi akıcı geçişler sağlanıyor. Özelleştirme seçenekleri: Ana ekranınızı kişiselleştirmek için kutucukların boyutunu değiştirmeniz mümkün. Buradan renkleri ve düzeni de ayarlamanıza izin veriliyor.

Windows Phone deneyimini Android telefonlara taşıyan Groove Launcher uygulamasını şu anda GitHub ve Google Play Store aracılığıyla indirmek mümkün.

Dipnot: Bu içerik herhangi bir şekilde reklam ya da işbirliği içermemektedir. Yalnızca kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. Söz konusu uygulama her ne kadar cihazınıza kök erişim gerektirmeden çalışsa da üçüncü taraf bir hizmet olduğu için çeşitli riskler taşıma potansiyeline sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.