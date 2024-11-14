HyperOS 2.0 (global) alacak Xiaomi telefonlar belli oldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Çin’deki akıllı telefon modelleri için HyperOS 2.0 yazılımını piyasaya sürmeye bir süredir zaten başladı. Şimdi ise şirket, yazılımın global versiyonuyla birlikte dünya çapında beklenen haberi nihayet kullanıcılarına duyurdu.
GSMArena’ya göre Xiaomi, HyperOS güncellemesinin yeni versiyonu ile ne zaman kullanıcıların karşısına çıkacağını ve ilk olarak hangi telefonların güncelleneceğini resmen açıkladı. Bu ay itibariyle yeni güncellemeden yararlanmaya başlayacak olan cihazlar sıralandı. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…
Yıl sonuna kadar HyperOS 2.0 alacak Xiaomi modelleri
Xiaomi resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, 2024 yılı sonuna kadar yeni HyperOS 2.0 güncellemesini alacak akıllı telefon ve tabletleri duyurdu. Ayrıca listeye Android 15’i temel almadan güncellenecek Xiaomi Smart Band 9 Pro gibi cihazlar da dahil edildi.
Şirketten gelen resmi bilgilere göre yıl sonuna dek HyperOS 2.0 güncellemesi ile desteklenmeye başlanacak olan Xiaomi cihazları şu şekilde sıralanıyor:
Kasım 2024:
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Pad 6
- Redmi Note 13 Pro Plus 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro 4G
- Redmi Pad SE 8.7 4G
- Redmi Pad SE 8.7
- Redmi Pad SE
- POCO F6 Pro
- POCO X6 Pro
- POCO X6
- POCO M6 Pro
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
Aralık 2024:
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Mi 11 Ultra
- Mi 11
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Redmi K50i
- Redmi 13
- Redmi 13C
- Redmi 13C 5G
- Redmi Note 12 Pro Plus
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12S
- Redmi 12
- Redmi 12 4G
- POCO F6
- POCO M6
- POCO F5 Pro
- POCO C75
- POCO C65
- POCO X5 Pro
- POCO F5
- POCO X4 GT
- POCO F4 GT
Peki ya siz Xiaomi’nin açıkladığı bu liste ile ilgili neler düşünüyorsunuz?
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