HyperOS 2.0 (global) alacak Xiaomi telefonlar belli oldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Çin’deki akıllı telefon modelleri için HyperOS 2.0 yazılımını piyasaya sürmeye bir süredir zaten başladı. Şimdi ise şirket, yazılımın global versiyonuyla birlikte dünya çapında beklenen haberi nihayet kullanıcılarına duyurdu.

GSMArena’ya göre Xiaomi, HyperOS güncellemesinin yeni versiyonu ile ne zaman kullanıcıların karşısına çıkacağını ve ilk olarak hangi telefonların güncelleneceğini resmen açıkladı. Bu ay itibariyle yeni güncellemeden yararlanmaya başlayacak olan cihazlar sıralandı. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Yıl sonuna kadar HyperOS 2.0 alacak Xiaomi modelleri

Xiaomi resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, 2024 yılı sonuna kadar yeni HyperOS 2.0 güncellemesini alacak akıllı telefon ve tabletleri duyurdu. Ayrıca listeye Android 15’i temel almadan güncellenecek Xiaomi Smart Band 9 Pro gibi cihazlar da dahil edildi.

Şirketten gelen resmi bilgilere göre yıl sonuna dek HyperOS 2.0 güncellemesi ile desteklenmeye başlanacak olan Xiaomi cihazları şu şekilde sıralanıyor:

Kasım 2024:

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Pad 6

Redmi Note 13 Pro Plus 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro 4G

Redmi Pad SE 8.7 4G

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad SE

POCO F6 Pro

POCO X6 Pro

POCO X6

POCO M6 Pro

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Aralık 2024:

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Mi 11 Ultra

Mi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi K50i

Redmi 13

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi Note 12 Pro Plus

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12S

Redmi 12

Redmi 12 4G

POCO F6

POCO M6

POCO F5 Pro

POCO C75

POCO C65

POCO X5 Pro

POCO F5

POCO X4 GT

POCO F4 GT

Peki ya siz Xiaomi’nin açıkladığı bu liste ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

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