Huawei Pocket 2 çıkış tarihi resmen duyuruldu

Katlanabilir telefon pazarında iddialı bir şekilde ilerleyen Huawei, bu segmentte yerini sağlamlaştırmak adına yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor. Şirket, geçen yıl piyasaya çıkan Pocket S’in halefi için kolları sıvadı. Merakla beklenen Huawei Pocket 2 cihazının çıkış tarihi resmen açıklandı.

Dünya çapında büyük bir ilgi gören Pocket S’in daha gelişmiş ve yeni nesil sürümü olarak karşımıza çıkan Huawei Pocket 2, etkileyici tasarımı ve iddialı özellikleri ile yakında raflarda boy göstermeye başlayacak. Katlanabilir telefon pazarında heyecan uyandıran cihazla alakalı beklenen açıklama nihayet duyuruldu. Şimdilik cihazın teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı gibi ayrıntılar belirsizliğini korurken; şirket tarafından cihazın lansman tarihi paylaşıldı.

Huawei Pocket 2 çıkış tarihi açıklandı

Çinli teknoloji devi Huawei’nin yeni katlanabilir telefonu yolda! Heyecanla beklenen cihaz için son hazırlıklar devam ediyor. Normal şartlarda geçen yılın son çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen ürün, bilindiği üzere bu yılın ilk çeyreğine ertelenmişti. İlk olarak Çin pazarında raflarda yer alacak cihazın 22 Şubat tarihinde tanıtılacağı açıklandı.

Yeni katlanabilir telefon modeli, Huawei P50 Pocket ve Pocket S cihazlarına benzer bir tasarımla gelecek. Serinin kendine özgü estetik tarzı korunurken, yine de şirket bazı değişikliklerle cihazı süslemeye devam edecek. Bununla birlikte yeni cihaz, gelişmiş donanımıyla da seleflerinden ayrılarak piyasada öne çıkacak.

Oldukça şık bir tasarıma sahip olması beklenen Huawei Pocket 2, son derece zarif bir arka yüzeyle gelecek. Mor renk seçeneği ile raflarda boy göstermeye hazırlanan cihaz, buna ek olarak cam arka kısma sahip beyaz ve siyah versiyonlarla da listelenecek.

Huawei Pocket 2 teknik özellikleri neler olacak?

Serinin önceki modellerinde 4G bağlantı desteği sunan Huawei, yeni modelde önemli bir değişikliğe gidecek. Popüler katlanabilir telefon serisi için dönüm noktası olarak kabul edilen 5G bağlantı desteği, Kirin 9000S yonga setiyle karşımıza çıkacak. Huawei’nin geliştirdiği performans canavarı işlemci, bu sayede üst düzey bir performansa ev sahipliği yapacak.

66 watt hızlı şarj desteğine sahip olan 4.520 mAh pil kapasitesiyle gelecek Huawei telefonu HarmonyOS işletim sistemiyle çalışacak. 12 GB RAM ile gelecek cihaz, uydu bağlantısı üzerinden iki yönlü mesajlaşma desteği sağlayacak. Su geçirmez bir yapıya sahip olması beklenen ürün, bu sayede rakiplerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.