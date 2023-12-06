Uygun fiyatlı Huawei Pocket S2’nin çıkış tarihi ertelendi

Çinli teknoloji devi Huawei çok yakında yeni uygun fiyatlı katlanabilir telefon modeli ile hayranları karşısına çıkacak. Şirketin bir sonraki bütçe dostu katlanan telefonu olan Huawei Pocket S2, Samsung Galaxy Z Flip 5 ile kıyasıya bir rekabet içine girecek.

Huawei’nin yeni telefonu, teknolojinin trendlerini yakından takip etmek isteyen tüketiciler için uygun fiyatlı bir seçenek olarak lanse edilecek. Merakla beklenen cihaz, olağanüstü şık tasarımı ve katlanabilir modellere özgü inovatif tasarımıyla piyasadaki öne çıkan seçeneklerden bir tanesi olmaya aday görünüyor. Ancak ortaya çıkan son bilgiler, Huawei Pocket S2 modelinin çıkış tarihi konusunda şirketin bir erteleme kararı aldığını gözler önüne seriyor.

Huawei Pocket S2 çıkış tarihi hakkında önemli iddia

Yeni katlanabilir Huawei telefonu, iddialara göre önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak. Normal şartlarda şirketin bu cihazı Aralık ayı içerisinde piyasaya sunacağı öne sürülüyordu. Son gelişmelerle beraber cihazın yatay menteşe sistemi, daha büyük bir dış ekran ve 5G bağlantı desteği ile birlikte Şubat ayında piyasaya çıkacağına işaret ediliyor.

FixFocus’un iddialarına göre merakla beklenen katlanabilir telefon, birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa Kasım 2022’de piyasaya sunulan Huawei Pocket S’in yerini alacak. Etkileyici bir tasarıma ev sahipliği yapması beklenen modelde iddialı bir donanım karşımıza çıkacak.

Huawei Pocket S2’nin tasarımı ortaya çıktı

Digital Chat Station tarafından paylaşılan görüntüler, merakla beklenen Huawei Pocket S2’nin tasarımıyla ilgili birçok ayrıntıyı gözler önüne seriyor. Beklenen cihazın sızdırılan kılıf tasarımı, telefonun kamera seti ve harici ekran konusunda önemli iyileştirmeler sunacağını gösteriyor. Aşağıdaki görüntüde yer alan koruyucu kılıf, üst kısımda kamera modülü ve alt tarafta harici ekranla cazip bir görünüm sergiliyor.

Bilindiği üzere geçen yıl piyasaya çıkan Huawei Pocket S, 4G bağlantı desteğine sahip Qualcomm Snapdragon 778G çipten güç alıyordu. 1,04 inç harici OLED ekran ve 6,9 inç dahili OLED ekranla karşımıza çıkan model, 40 MP ana kameralı çift arka kamera setiyle yayınlandı. Bununla birlikte cihaz, 40 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh pil kapasitesiyle raflarda boy göstermeye başladı.

Çok yakında piyasaya çıkması beklenen Huawei cihazının selefine göre daha güçlü özelliklerle geleceği tahmin ediliyor. Bununla beraber cihaz, hem tasarım hem de donanım konusunda önemli iyileştirmeler sunacak.