Huawei MatePad Pro 13.2 küresel çıkış tarihi belli oldu

Çinli teknoloji devi Huawei çok yakında küresel pazarda yeni tabletini piyasaya sunacak. Eylül ayında Çin pazarında raflara gelmeye başlayan Huawei MatePad Pro 13.2 için global çıkış tarihi yaklaşıyor. Şimdiye kadar hakkında birçok sızıntı haberi ortaya çıkan cihazla alakalı şirketten resmi bir açıklama geldi. Beklenen modelin global çapta tüketicilerle buluşacağı tarih resmiyet kazandı.

Çin pazarında başarılı bir lansman sürecini geride bırakan yeni Huawei tableti oldukça şık bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Arka tarafta çift kamera setiyle gelen ve yüksek bir performansa kapı aralayan model, güçlü teknik özellikleriyle küresel çapta adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor. Peki ya beklenen cihaz ne zaman dünya genelinde satışa sunulacak? İşte ayrıntılar…

Üst düzey bir tablet arayanlar için ideal bir seçenek olmaya aday görünen Huawei MatePad 13.2, küresel pazarda 12 Aralık tarihinde tüketicilere sunulmaya başlanacak. Şirket, cihazı Dubai’de gerçekleşecek olan bir lansman etkinliğinde piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Gerçekleşecek olan etkinlikte, yeni MatePad’in yanı sıra şirketten başka sürpriz ürünler de bekleniyor. Bu ürünlerden bir tanesi de Huawei’nin yeni kablosuz kulaklığı olacak.

Beauty on full display. A vast canvas with a broader realm for your creative endeavors. Stay tuned this December 12, 2023 for the official unveil! #CreationOfBeauty #HUAWEIMatePadPro pic.twitter.com/NyGaZMXS7U

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) December 6, 2023