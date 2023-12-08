Huawei MatePad Pro 13.2 küresel çıkış tarihi belli oldu

Çinli teknoloji devi Huawei çok yakında küresel pazarda yeni tabletini piyasaya sunacak. Eylül ayında Çin pazarında raflara gelmeye başlayan Huawei MatePad Pro 13.2 için global çıkış tarihi yaklaşıyor. Şimdiye kadar hakkında birçok sızıntı haberi ortaya çıkan cihazla alakalı şirketten resmi bir açıklama geldi. Beklenen modelin global çapta tüketicilerle buluşacağı tarih resmiyet kazandı.

Çin pazarında başarılı bir lansman sürecini geride bırakan yeni Huawei tableti oldukça şık bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Arka tarafta çift kamera setiyle gelen ve yüksek bir performansa kapı aralayan model, güçlü teknik özellikleriyle küresel çapta adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor. Peki ya beklenen cihaz ne zaman dünya genelinde satışa sunulacak? İşte ayrıntılar…

Huawei MatePad Pro 13.2 için beklenen açıklama geldi

Üst düzey bir tablet arayanlar için ideal bir seçenek olmaya aday görünen Huawei MatePad 13.2, küresel pazarda 12 Aralık tarihinde tüketicilere sunulmaya başlanacak. Şirket, cihazı Dubai’de gerçekleşecek olan bir lansman etkinliğinde piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Gerçekleşecek olan etkinlikte, yeni MatePad’in yanı sıra şirketten başka sürpriz ürünler de bekleniyor. Bu ürünlerden bir tanesi de Huawei’nin yeni kablosuz kulaklığı olacak.

Beauty on full display. A vast canvas with a broader realm for your creative endeavors. Stay tuned this December 12, 2023 for the official unveil! #CreationOfBeauty #HUAWEIMatePadPro pic.twitter.com/NyGaZMXS7U — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) December 6, 2023

Güçlü bir donanıma sahip olan tablet cihazı 2880 x 1920 piksel çözünürlük kalitesi, P3 renk gamı ve 1.000.000:1 kontrast oranına sahip 13,2 inç esnek OLED ekranla geliyor. Son derece zarif bir tasarım sahip olan model, ince çerçevesiyle kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralıyor. Yalnızca 580 gram ağırlığında olan ürün, 5,5 mm’lik kalınlığıyla ergonomik bir kullanıma imkan tanıyor. Bu sayede model, dünyanın en hafif ve en ince tableti olma unvanını elinde taşıyor.

10.100 mAh’lik devasa pil sunuyor

Huawei’nin geliştirmiş olduğu Kirin 9000s çipinden güç alan tablet, 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanına izin veriyor. Devasa bir bataryaya sahip model, 10.100 mAh pil kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bununla birlikte tabletin 88 watt hızlı şarj gücü sayesinde 40 dakikada yüzde 85, 65 dakikada ise tam şarj garantisi vaat ediyor.

Ön tarafta 16 MP’lik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapan Huawei MatePad 13.2, arka kısımda 13 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens sunuyor. HarmonyOS 4 işletim sistemiyle çalışan ve üçüncü nesil M-Pen dijital kalem desteğine sahip olan model, StarLight teknolojisinden faydalanan kalemde 10 binden fazla basınç hassasiyeti seviyesi ve 0 ms gecikme süresi vaat ediyor. Huawei Sound sertifikasına sahip üründe 6 adet çift kanallı hoparlör ve uzamsal ses desteği yer alıyor.

Huawei MatePad Pro 13.2 modeli Çin pazarında 5 bin 199 Çin Yuanı fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 19 bin TL’ye tekabül ediyor. Fakat cihazın resmi Türkiye fiyatının ne olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.