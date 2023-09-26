Huawei MatePad Pro 13.2 özellikleri ve fiyatı açıklandı

Huawei gerçekleştirmiş olduğu son lansman etkinliğinde Çin pazarı için yeni ürünlerini piyasaya sürdü. Premium segmente hitap eden güçlü donanımı ve göz alıcı tasarımıyla gelen Huawei Mate 60 RS Ultimate Design etkinliğin öne çıkan ürünü olurken, aynı zamanda şirketin yeni tableti olan Huawei MatePad Pro 13.2 de karşımıza çıktı.

Huawei’nin yeni tableti büyük ekran deneyimi ile birlikte birinci sınıf bir performans arayan kullanıcılara bir dizi heyecan verici özellik sunmayı vaat ediyor. Cihaz tıpkı Huawei Mate 60 RS Ultimate Design gibi Kirin 9000s işlemciden güç alırken, esnek OLED ekranıyla da kullanıcı konforunu ön planda tutuyor. İşte cihazın teknik özellikleri ve fiyatı…

Huawei’den dünyanın en ince ve en hafif tableti

Yeni Huawei tableti, şirketin esnek OLED ekran ile gelen ilk tablet cihazı olarak dikkatleri üzerinde topluyor. 2880 x 1920 piksel çözünürlük kalitesiyle gelen model, 1.000 nit maksimum parlaklığa izin veriyor. 3:2 en boy oranı sunan telefonun Rheinland 3.0 sertifikasına sahip olduğu ve bu sayede göz konforunu destekleyen güvenilir bir ışık yaydığı vurguluyor.

İnce kenarlara sahip olan Huawei tableti, üst kısmında selfie kamerası için bir çentik taşıyor. Burada kullanıcılara 16 MP ön kamera ve ToF sunuluyor. 580 gram ağırlığa sahip olan ürünün kalınlığı 5,5 mm olarak belirtiliyor. Şirket bu oranlarla birlikte dünyanın en ince ve en hafif tabletini karşımıza çıkarıyor. Tabletin arka kısmında ise 13 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lense alan açılıyor.

Huawei’nin özel olarak geliştirdiği Kirin 9000s işlemciye sahip olan Huawei MatePad Pro 13.2, 16 GB RAM kapasitesi ve maksimum 1 TB dahili depolama alanına izin veriyor. 10.100 mAh’lik devasa pil kapasitesiyle gelen modelde 88 watt hızlı şarj desteği sağlanıyor. Böylelikle yalnızca 40 dakika gibi kısa bir süre içerisinde yüzde 85, 65 dakikada ise yüzde 100 şarj dolumuna ulaşılıyor.

Altı ses kanalı, uzamsal ses ve Huawei Sound sertifikasına sahip olan tablette Bluetooth 5.2, AAC ve LDAC codec bileşenleri yer alıyor. HarmonyOS 4.0 işletim sistemiyle gelen ürün, üçüncü nesil M-Pen kalemi destekliyor. Şirket bu kalemin ikinci nesil Apple Pencil’a göre yüzde 20’ye kadar daha fazla doğruluk sunduğunu öne sürüyor.

Huawei MatePad Pro 13.2 fiyatı

İlk olarak Çin pazarında satışa sunulacak olan tablet cihazının mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle raflara geleceği doğrulandı. 25 Ekim’de ön siparişe açılacak ürünün fiyatları şu şekilde karşımıza çıkıyor: