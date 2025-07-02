Samsung Galaxy Tab S11 ve Tab S10 Lite için geri sayım başladı

Samsung yıl sonuna doğru iki yeni tablet modelini piyasaya sunacak.

Amiral gemisi Galaxy Tab S11 serisi ve uygun fiyat etiketine sahip olacak Tab S10 modelleri 2025 yılı bitmeden tüketicilerle buluşacak.

Her iki seçeneğin de Türkiye pazarına da ulaşması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yıl sonuna doğru iki yeni tablet cihazı ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Tab S11 serisi MediaTek’in güçlü Dimensity 9400 çipini benimseyecek. Yakın zamanda aygıt yazılımı sunucularında görülen daha uygun fiyatlı Galaxy Tab S10 Lite ise potansiyel olarak erken bir lansmana hazırlanıyor.

MediaTek ile işbirliği, 2025 yılı sonu için beklenen üst düzey modellerde konsolide ediliyor. “GTS11” ve “GTS11U” kod adları, Dimensity 9400’ü tanımlayan bir kısaltma olan MT6991 işlemcisine doğrudan bağlı gibi görünüyor. Böyle bir seçim, Galaxy Tab S10 Ultra’nın Dimensity 9300+ ile karşılaştırıldığında doğrudan bir evrimi yapılandırıyor.

Samsung Tab S11 serisi üst düzey özelliklerle geliyor

AndroidAuthority’nin haberine göre söz konusu veriler Samsung tarafından resmi doğrulanırsa, Tab S11 serisi daha yüksek hızda ve daha iyi enerji yönetiminde daha büyük bir artış sağlanmış olacak.

Cihazların işletim sistemi büyük olasılıkla One UI 8 arayüzü ile özelleştirilmiş Android 16 olacak. Ürün, markanın premium geleneğine uygun olarak büyük OLED ekranlar, S Pen için tam destek ve suya/toza karşı IP68 sertifikalı direnç gibi özelliklerle donatılacak.

Uygun fiyatlı Galaxy S10 Lite da yolda

Samsung ayrıca orta seviye ürünlerini de genişletiyor. Şirket sunucularında SM-X406B kodlu bir cihazın görünmesi, Galaxy Tab S10 Lite’ın gelişinin habercisi olarak yorumlanıyor.

Bu önemli ipucu, Exynos 1380 çipinin 6 GB RAM ile birlikte kullanıldığını gösteren Geekbench’teki önceki bulgularla örtüşüyor. İşlemci, Galaxy A54 ve Galaxy Tab S9 FE gibi ürünlere güç verenle aynı görünüyor. Bu da ait olduğu segment için yeterli performansa sahip olduğunu bizlere gösteriyor.

Cihazın lansman yazılımı Android 15 tabanlı One UI 7 olacak. Fakat yayın zamanlamasına bağlı olarak model One UI 8’e de geçebilir. Dahili kodlar olan “GTS10Lite” ve “GTS10WiFi”, hücresel bağlantı ve yalnızca Wi-Fi özellikli varyantların kullanılabilirliğini gösteriyor. Beklenen modelin Tab S10 FE serisinden daha düşük bir seviyede konumlandırılacağı söyleniyor.

Uygun fiyatlı bir Galaxy Tab S10 Lite ve yüksek performanslı Galaxy Tab S11 modellerinin bir araya gelmesi, 2025 sonu için iddialı bir plan ortaya koyuyor. Amiral gemisi tabletlerin yanı sıra orta seviye pazara hitap eden fiyat-performans odaklı seçenek şimdiden büyük ilgi uyandırıyor.