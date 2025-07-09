Uygun fiyatlı OnePlus Pad Lite piyasaya çıktı: Özellikleri ve fiyatı

OnePlus'ın uygun fiyatlı tableti Pad Lite resmen duyuruldu.

90 Hz ekrana sahip olan tablet, Helio G100 yonga setinden güç alıyor.

Geniş pil ömrüyle öne çıkan model 33W şarj destekli 9.450 mAh pil kapasitesi sunuyor.

OnePlus Pad Lite resmen tanıtıldı. Uygun fiyatlı tablet arayan tüketicilere hitap eden bu cihaz, şık tasarımı ve güçlü donanımıyla adından söz ettirmeye aday görünüyor. Bütçe dostu model, OPPO Pad SE‘nin yeniden markalandırılmış versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

OnePlus Nord 5, Nord CE 5, Watch 3 ve Buds 4 gibi ürünlerini de resmi olarak tanıtan OnePlus, yeni tablet cihazıyla geniş bir tüketici topluluğuna ulaşmayı amaçlıyor. Cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında 90 Hz ekran, MediaTek tarafından geliştirilen Helio G100 yonga seti ve 9.340 mAh’lik geniş pil kapasitesi yer alıyor.

OnePlus Pad Lite özellikleri

Boyutlar: 254,91 × 166,46 × 7,39 mm

254,91 × 166,46 × 7,39 mm Ağırlık: 530 gram

530 gram Ekran: 2K çözünürlüklü 11 inç LCD ekran, 500 nit maksimum parlaklık ve 90 Hz yenileme hızı

2K çözünürlüklü 11 inç LCD ekran, 500 nit maksimum parlaklık ve 90 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G100

MediaTek Helio G100 RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB depolama

128 GB ve 256 GB depolama Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Arka kamera: 5 MP ana kamera

5 MP ana kamera Batarya kapasitesi: 33W şarjlı 9.340 mAh pil

33W şarjlı 9.340 mAh pil Bağlantı: Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/, WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G ve Bluetooth 5.2

Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/, WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G ve Bluetooth 5.2 İşletim sistemi: Android 15 tabanlı OxygenOS 15.0.1 kullanıcı arayüzü

11 inçlik bir ekrana sahip olan tablet, markanın bu kategorideki en uygun fiyatlı seçeneği olacak şekilde tasarlandı. IPS LCD panel, 500 nit parlaklık, 1.920 x 1.200 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor.

9.340 mAh pil kapasitesine sahip olan OnePlus Pad Lite modeli 33W şarj desteğiyle geliyor. MediaTek Helio G100 yonga setine sahip tablette 6 GB ve 8 GB RAM’in yanı sıra 128 GB dahili depolama alanına sahip versiyonları da mevcut.

Kamera kurulumu 5 MP ön ve 5 MP arka sensörden oluşuyor. Cihaz Android 15 işletim sistemini temel alan OxygenOS 15.0.1 kullanıcı arayüzüyle hizmet veriyor.

OnePlus Pad Lite fiyatı

OnePlus’ın bütçe dostu yeni tableti şu anda 6 GB+128 GB’lık sürümüyle Avrupa pazarında 229 Euro’dan satışa sunuldu. 8 GB+256 GB seçeneği ise 259 Euro karşılığında elde edilebiliyor. Cihazın Türkiye pazarına ne zaman geleceği ise henüz açıklanmadı.