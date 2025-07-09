Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Uygun fiyatlı OnePlus Pad Lite piyasaya çıktı: Özellikleri ve fiyatı

    Bütçe dostu tablet modeli OnePlus Pad Lite piyasaya çıktı. Cihazın teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu.
    OnePlus Pad Lite
    Görsel: OnePlus
    • OnePlus'ın uygun fiyatlı tableti Pad Lite resmen duyuruldu.
    • 90 Hz ekrana sahip olan tablet, Helio G100 yonga setinden güç alıyor.
    • Geniş pil ömrüyle öne çıkan model 33W şarj destekli 9.450 mAh pil kapasitesi sunuyor.

    OnePlus Pad Lite resmen tanıtıldı. Uygun fiyatlı tablet arayan tüketicilere hitap eden bu cihaz, şık tasarımı ve güçlü donanımıyla adından söz ettirmeye aday görünüyor. Bütçe dostu model, OPPO Pad SE‘nin yeniden markalandırılmış versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

    OnePlus Nord 5, Nord CE 5, Watch 3 ve Buds 4 gibi ürünlerini de resmi olarak tanıtan OnePlus, yeni tablet cihazıyla geniş bir tüketici topluluğuna ulaşmayı amaçlıyor. Cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında 90 Hz ekran, MediaTek tarafından geliştirilen Helio G100 yonga seti ve 9.340 mAh’lik geniş pil kapasitesi yer alıyor.

    OnePlus Pad Lite özellikleri

    • Boyutlar: 254,91 × 166,46 × 7,39 mm
    • Ağırlık: 530 gram
    • Ekran: 2K çözünürlüklü 11 inç LCD ekran, 500 nit maksimum parlaklık ve 90 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: MediaTek Helio G100
    • RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB depolama
    • Selfie kamerası: 5 MP ön kamera
    • Arka kamera: 5 MP ana kamera
    • Batarya kapasitesi: 33W şarjlı 9.340 mAh pil
    • Bağlantı: Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/, WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G ve Bluetooth 5.2
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı OxygenOS 15.0.1 kullanıcı arayüzü
    OnePlus Pad Lite
    Görsel: OnePlus

    11 inçlik bir ekrana sahip olan tablet, markanın bu kategorideki en uygun fiyatlı seçeneği olacak şekilde tasarlandı. IPS LCD panel, 500 nit parlaklık, 1.920 x 1.200 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    9.340 mAh pil kapasitesine sahip olan OnePlus Pad Lite modeli 33W şarj desteğiyle geliyor. MediaTek Helio G100 yonga setine sahip tablette 6 GB ve 8 GB RAM’in yanı sıra 128 GB dahili depolama alanına sahip versiyonları da mevcut.

    OnePlus Pad Lite
    Görsel: OnePlus

    Kamera kurulumu 5 MP ön ve 5 MP arka sensörden oluşuyor. Cihaz Android 15 işletim sistemini temel alan OxygenOS 15.0.1 kullanıcı arayüzüyle hizmet veriyor.

    En iyi Xiaomi telefonlar: 2025 yılında hangisini seçmeli?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi Xiaomi telefonlar: 2025 yılında hangisini seçmeli?

    OnePlus Pad Lite fiyatı

    OnePlus’ın bütçe dostu yeni tableti şu anda 6 GB+128 GB’lık sürümüyle Avrupa pazarında 229 Euro’dan satışa sunuldu. 8 GB+256 GB seçeneği ise 259 Euro karşılığında elde edilebiliyor. Cihazın Türkiye pazarına ne zaman geleceği ise henüz açıklanmadı.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.