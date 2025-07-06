Xiaomi ve Huawei ilk çeyrekte akıllı saat pazarında zirvede

Counterpoint Research raporuna göre 2025'in ilk çeyreğinde akıllı saat pazarı yüzde 2 küçüldü.

Huawei ve Xiaomi gibi Çinli markalar adını üst sıralara yazmayı başardı.

Apple büyük bir pazar payı kaybına rağmen küresel pazarda zirveyi üstlenmeye devam ediyor.

Counterpoint raporuna göre küresel akıllı saat satışları 2025’in ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2 oranında düştü. Bu sadece küçük bir düşüş olsa da pazarın zayıf olduğu beşinci çeyrek üst üste geliyor.

Bunun farklı sebepleri bulunuyor. Düşük uç segmentin doygunluğundan yeni Apple Watch modellerine olan ilginin azalmasına kadar bu gerekçeler sıralanıyor. Öte yandan Huawei ve Xiaomi gibi Çinli markalar önemli bir büyüme kaydediyor ve pazar liderlerini ciddi bir şekilde tehdit etmeye başlıyor.

Çin’de akıllı saat satışları adeta patladı

Hindistan’da akıllı saat pazarı bir önceki yıla göre yüzde 25 geriledi. Tüketicilerin zaten önceki yıllardan temel modellere sahip olduğu ve yükseltme yapmak için pek bir sebep göremediği vurgulandı. Bu gelişme yüzde 17 düşüş görülen düşük maliyetli 100 doların altındaki segmentte daha belirgin görüldü.

Counterpoint tarafından aktarılan bilgilere göre buna karşılık olarak Çin’deki akıllı saat satışları yıllık bazda yüzde 37 arttı. Bu da 2020 sonundan bu yana en yüksek büyüme olarak kayıtlara geçti.

Huawei ve Xiaomi gibi markalar gelişmiş sağlık özellikleri ve mükemmel fiyat-performans oranına sahip kaliteli saatler sunarak başarılı oldu. Aynı zamanda Çinli tüketiciler, HarmonyOS gibi kendi işletim sistemine sahip yerel ürünleri giderek daha fazla tercih ediyor.

Apple küresel pazarda üstünlüğünü koruyor

Tüm bunlara rağmen Apple küresel lider olmaya devam ediyor. Fakat şirketin akıllı saat pazarındaki payı yaklaşık yüzde 20’ye kadar düştü.

Apple Watch Series 9 ve Apple Watch SE 2 modellerinin satışları büyük ölçüde önemli bir inovasyon eksikliğinden dolayı daha düşüktü. Genel olarak Apple Watch sevkiyatları ise bir önceki yıla göre yüzde 19 geriledi.

Öte yandan Huawei’nin saatleri sevkiyatlarda yüzde 46’lık bir artış gördü. Üretici yalnızca Çin’de değil, aynı zamanda HarmonyOS platformunda iyi entegre edilmiş sağlık özellikleri ve özerklikten faydalandığı Avrupa ve diğer bölgelerde de güçlü bir konum elde ediyor.

Xiaomi gibi markalar da gittikçe büyümeye devam ediyor ve Asya dışında giderek daha fazla bölgeye ulaşıyor.

Çocuk akıllı saatleri popülerleşiyor

Son olarak çocuklar için akıllı saatler de önemli bir büyüme kaydetti. Bu tür ürünlere odaklanan Imoo markası, dünyanın en büyük beş üreticisinden biri haline geldi.

Ebeveynler GPS izleme, arama ve sınırlı internet erişimiyle akıllı telefonlara güvenli bir alternatif olarak çocukları için akıllı saatleri giderek daha fazla tercih ediyor.