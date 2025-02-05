Çalışma Bakanı’ndan Gassal dizisi ve TRT Tabii hakkında açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuk olduğu bir programda Gassal dizisi hakkında konuştu.

Dizinin yayınlanmasıyla birlikte İŞKUR başvurularının tavan yaptığı ifade edildi.

TRT'nin başarılı projelere imza attığını vurgulayan Bakan Işıkhan, dizi sayesinde gençlerin gassal olmaya daha fazla ilgi gösterdiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gassal dizisi ve TRT Tabii dijital platformu ile ilgili dikkat çekici bazı açıklamalarda bulundu. TRT Haber’de Kanal Koordinatörü olan Mücahid Eker’in sorularına cevap veren Bakan, platformun son dönemlerde elde ettiği çarpıcı başarısını övgüyle karşıladı.

Bakan Işıkhan konuk olduğu programda, TRT’nin Netflix rakibi dijital platformu olan Tabii’nin kısa sürede ulaştığı başarıyı vurgulayarak, son derece dikkat çekici ve kıymetli bazı yapımlara imza atıldığının altını çizdi. Özellikle de Gassal dizisi için övgü dolu yorumlarda bulunan Bakan, dizinin sosyal medyada ulaştığı olağanüstü popülaritesine değinerek, bunun gerçek hayatta da ilginç bir şekilde karşılık bulduğunu anlattı.

Gassal dizisi İŞKUR başvurularını artırdı

Bakan Işıkhan’ın yaptığı açıklamaya göre Gassal dizisi yayına girdikten sonra İŞKUR’da olağanüstü bir başvuru yoğunluğu görüldü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu dizi sayesinde gassallık mesleğini tercih eden çok sayıda genç olduğunu gözlemlediğini ifade etti. Bu durumu memnuniyetle karşılayan Bakan, dizinin yediden yetmişe geniş bir kitleye başarıyla hitap ettiğinin altını çizdi.

Gassal dizisinin yalnızca sosyal medyada değil, gerçek hayatta da etki gösterdiğini ifade eden Bakan Işıkhan; dizinin kurgusu, çekimleri ve müziklerini de oldukça beğendiğini söyleyerek tüm yapım ekibine teşekkürlerini dile getirdi.

Gassal 2. sezon ne zaman gelecek?

Geçen yılın Aralık ayında TRT Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi Selçuk Aydemir tarafından yönetildi. Sümeyye Karaarslan’ın yazarlığını üstlendiği komedi-dram türündeki dizinin başrolünde Ahmet Kural yer aldı.

İlk 10 bölümüyle ekran karşısına çıkan dizi çok yakında 2. sezonuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni sezonda Hande Soral başrolü paylaşacak isim olacak. Bununla birlikte Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi başarılı oyuncular da dizinin kadrosunda boy gösterecek.

Sene başında çekimleri tamamlanan Gassal 2. sezon muhtemelen ilerleyen aylarda TRT Tabii ekranlarında yayınlanacak. Aralık ayında çekimleri başlayan dizi şu anda geniş bir kitle tarafından heyecanla bekleniyor. Tabii’den çok yakında yeni sezonla alakalı açıklama geleceği düşünülüyor.

Bakan Işıkhan’dan TRT’ye teşekkür açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son olarak TRT’ye de özel bir teşekkür paylaştı. Tabii platformunun başarılı yapımlara imza attığın ısöyleyen Bakan, yapmış olduğu açıklamada İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ve ekibine emeklerinden dolayı şükranlarını sundu.

TRT’nin kamu yararına gerçekleştirmiş oluğu projelerin öneminden söz eden Bakan Işıkhan, Gassal dizisinin toplum üzerinde son derece olumlu bir etki bıraktığını ifade etti.