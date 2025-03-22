Honor Pad X9a devasa pil gücüyle piyasaya çıktı

Honor performans canavarı yeni tablet modelini piyasaya sundu.

Honor Pad X9a, 8.300 mAh'lik devasa pil ömrüyle resmen tanıtıldı.

Snapdragon 685 çipinden güç alan model, günlük kullanıma yönelik ideal bir performansa ev sahipliği yapıyor.

Honor Pad X9a tablet modeli resmen duyuruldu. Şık bir tasarıma sahip olan cihaz, yüksek performanslı özellikleri ile kısa sürede büyük dikkat çekti. Uygun fiyatlı tabletin merak edilen tüm ayrıntıları paylaşıldı.

Honor’un yeni tableti güçlü donanımıyla adından söz ettirmeye aday duruyor. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında 120 Hz yenileme hızına sahip 11,5 inçlik büyük ekranı, 8.300 mAh’lik geniş pil kapasitesi ve 8+8 GB’lık RAM performansı karşımıza çıkıyor. İşte Honor Pad X9a’nın özellikleri ve açıklanan tüm detayları…

Honor Pad X9a özellikleri

Boyutlar: 267,3 x 167,4 x 6,77 mm

267,3 x 167,4 x 6,77 mm Ağırlık: 475 gram

475 gram Ekran: 11,5 inç 2.508 x 1.504 piksel, 120 Hz IPS LCD ekran

11,5 inç 2.508 x 1.504 piksel, 120 Hz IPS LCD ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

Qualcomm Snapdragon 685 RAM kapasitesi: 8 GB RAM + 8 GB sanal RAM desteği

8 GB RAM + 8 GB sanal RAM desteği Dahili depolama alanı: 128 GB depolama

128 GB depolama Ön kamera: 5 MP selfie kamerası

5 MP selfie kamerası Arka kamera: 8 MP ana kamera

8 MP ana kamera Batarya kapasitesi: 8.300 mAh pil

8.300 mAh pil Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.1, USB-C

WiFi 5, Bluetooth 5.1, USB-C İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 kullanıcı arayüzü

GSMArena’ya göre yeni Honor tableti metalik tasarımıyla dikkat çekiyor. Dört adet entegre hoparlöre sahip olan tablet 267,3 x 167,4 mm’lik gövde boyutu ve toplam 475 ağırlıkla geliyor.

Honor Pad X9a modeli Qualcomm tarafından geliştirilen orta seviye Snapdragon 685 yonga setiyle donatılıyor. 8 GB RAM kapasitesine sahip modelde ayrıca 8 GB sanal RAM desteği ve 128 GB dahili depolama alanı mevcut.

Cihaz Android 15 işletim sistemini temel alan MagicOS 9.0 arayüzüyle hizmet veriyor. Arka tarafta 8 MP’lik tekli kamera sunan modelin ön kısmında ise 5 MP selfie kamerası bulunuyor. Bluetooth 5.1 bağlantısıyla gelen tablette kalem desteği ve klavye kılıfı da mevcut. Fakat bu ikisinin cihazdan ayrı olarak satın alınması gerekiyor.

Honor Pad X9a fiyatı şimdilik ne yazık ki açıklanmadı. Çok yakında şirketin cihazla alakalı yeni detaylarla karşımıza çıkması bekleniyor.