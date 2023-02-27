Honor Magic 5 Pro ve Magic Vs küresel pazara geldi

Honor, bugün MWC 2023 (Mobil Dünya Kongresi) etkinliğinde yeni akıllı telefon modelleri ile karşımıza çıktı. Şirket, kısa bir süre önce Çin pazarında kullanıcılarına sunduğu Honor Magic 5 Pro, Honor Magic 5 Lite ve Honor Magic Vs modellerini küresel olarak tanıttı.

Global sürümleri ile dikkatleri üzerine çeken Honor Magic 5 Pro, Honor Magic 5 Lite ve Honor Magic Vs modelleri, kısa süre içinde adeta ilgi odağı haline geldi. Avrupa pazarı için duyurulan telefonlar, güçlü kameraları ve performans canavarı teknik özellikleriyle MWC 2023’ün en büyük sürprizlerinden biri olarak lanse edildi.

Honor Magic 5 Pro özellikleri ve fiyatı

6,81 inç OLED ekranla karşımıza çıkan Honor Magic 5 Pro, 1 ila 120 Hz arasında değişkenlik gösteren 2848 x 1312 piksel LTPO çözünürlük sunuyor. HDR10+ desteği, IMAX Enhanced ve HDR’de 1.800 nite kadar maksimum parlaklık imkanı sağlayan model, görüntü iyileştirme ve enerji tüketimini azaltma ayrıcalıkları sunan, ekrana özel olarak geliştirilmiş bir işlemci taşıyor.

Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alan Honor Magic 5 Pro, 12 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama alanı sunuyor. DST:X Ultra desteğine sahip stereo hoparlörlerle gelen modelde 66 watt hızlı şarj desteğine sahip 5,100 mAh pil kapasitesi bulunuyor. Ayrıca cihazda Wi-Fi 7, 5G bağlantı, DualSIM, Bluetooth 5.2, NFC ve USB-C destekleri yer alıyor.

DxOMark sıralamalarına göre en iyi kameraya sahip akıllı telefon modeli olan Honor telefonu, her biri 50 MP’lik üçlü arka kamera modülüyle dikkatleri üzerine çeviriyor. Ön kısımda ise yüz tanıma kilidi için bir 3D derinlik sensörü ve 12 MP selfie kamerası bulunuyor. Honor Magic 5 Pro’nun Avrupa fiyatı 1.199 Euro olarak açıklandı.

Honor Magic 5 Lite özellikleri ve fiyatı

Çin’de tanıtıldıktan kısa bir süre sonra global pazar için de duyurulan Honor Magic 5 Lite, 6,67 inçlik OLED ekranla karşımıza çıkıyor. 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir mobil performans imkanı sunan cihazda Full HD+ çözünürlük imkanı ve 800 nit parlaklık desteği yer alıyor. 6 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanı ile eşleştirilmiş Snapdragon 695 işlemci, cihaza performans sağlıyor. Pil kısmında ise cihaz, 40 watt hızlı şarj desteğine sahip 5,100 mAh pil kapasitesi taşıyor. Kısa bir süre önce cihazın DxOMark tarafından en iyi pile sahip akıllı telefon unvanına eriştiğini de hatırlatmakta yarar var.

64 MP ana kamera ile gelen Honor Magic 5 Lite, 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lense ev sahipliği yapıyor. Ön kısımda ise 16 MP’lik tekli selfie kamerası bulunuyor. DualSIM 5G bağlantı desteği sunan modelde Wi-Fi 5 ac, Bluetooth 5.1, GPS ve USB-C desteklerine de yer veriliyor. Cihaz, Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 kullanıcı arayüzüyle çalışıyor. Şimdilik ne yazık ki bu modelin çıkış tarihi ve fiyatı bilinmiyor.

Honor Magic Vs özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz yılın kasım ayında Çin’de tanıtılan Honor Magic Vs, MWC 2023’te ise küresel pazarda yerini almaya başlıyor. Şık tasarımıyla ilgi toplayan katlanabilir akıllı telefon modeli, 12,9 mm kalınlığa ve 267 gram ağırlığa sahip. 7,9 inç OLED katlanır ekranda 90 Hz yenileme hızı, 2272 x 1984 piksel çözünürlük kalitesi yer alıyor. Dış ekrandaysa 6,45 inç panelle beraber 120 Hz yenileme hızı ve 2560 x 1080 piksel çözünürlük sağlanıyor.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciden güç alan Honor Magic Vs, 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanını bir araya getiriyor. 66 watt hızlı şarj destekli 5,000 mAh pil kapasitesiyle gelen cihazda 5G DualSIM, USB-C, Wi-Fi 2.4 / 5.0 GHz, Bluetooth 5.2, NFC ve stereo ses imkanı sunuluyor. Ayrıca telefonun yan tarafında parmak izi sensörü yer alıyor.

16 MP selfie kamerasına sahip olan cihaz, arka tarafta ise 54 MP ana kamera, 50 MP makro lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 8 MP telefoto lense ev sahipliği yapıyor. Haziran ayında Avrupa’da satışa sunulacak Honor Magic Vs’nin fiyatı 1.599 Euro olarak açıklanıyor.