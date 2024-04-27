iPhone’un Dinamik Ada tasarımını kopyalayan Honor 200 Lite piyasaya çıktı

Honor yeni orta segment akıllı telefon modelini piyasaya sürdü. Uzun süredir heyecanla beklenen Honor 200 Lite resmen tanıtıldı. Güçlü özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplayan model, Honor 100’ün yerini alacak serinin ilk cihazı olarak lanse edildi.

Honor’un yeni orta seviye telefonu şık tasarımı ve yüksek performansıyla raflarda öne çıkacak. AMOLED ekran tercihiyle gelişmiş bir görüntüleme deneyimine kapı aralayacak ürün, 108 MP’lik ana kamerasıyla mobil fotoğrafçılar için etkileyici kareler yakalamaya yardımcı olacak.

Honor, Apple’ın Dinamik Ada tasarımını yeni cihazına uyarladı

Şık bir tasarıma sahip olan Honor cihazı kendi segmentinde iddialı bir model olarak fark yaratacak. Cihazın tasarımıyla alakalı hemen ilk bakışta en çok dikkat toplayan unsur, telefonun ön kısmında yer alan çentik detayı oluyor.

Bu tasarım, ilk olarak iPhone 14 Pro serisinde gördüğümüz, daha sonra ise iPhone 15 serisinin tüm modellerinde karşımıza çıkan Dinamik Ada (Dynamic Island) tasarımından ilham alıyor. Apple’ın bu karakteristik yeniliği, Honor 200 Lite modelinde de hayat bulacak. Şirket bu noktada yalnızca tasarımıyla değil, işlevsel olarak da Dinamik Ada benzeri bir deneyim sağlayacak.

6,7 inç AMOLED ekranla gelen Honor modeli Full HD+ çözünürlük kalitesi, 90 Hz yenileme hızı ve 2.000 nit tepe parlaklık desteği sunuyor. Cihazın ön tarafında 50 MP’lik etkileyici bir selfie kamerası yer alırken; arkad ise 108 MP ana kameraya ek olarak 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör taşınacak.

MediaTek Dimensity 6080 yonga setini kalbinde taşıyan Honor 200 Lite, 8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanıyla eşleştiriliyor. Cihazda 35 watt hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Çift SIM kart destekli üründe ayrıca 5G ve NFC desteklerine de yer veriliyor.

Honor 200 Lite teknik özellikleri

Boyutlar: 161,05 x 74,55 x 6,78 mm

161,05 x 74,55 x 6,78 mm Ağırlık: 166 gram

166 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç AMOLED ekran, 2.000 nit parlaklık ve 90 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç AMOLED ekran, 2.000 nit parlaklık ve 90 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6080

MediaTek Dimensity 6080 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama

256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 108 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör

108 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör Bağlantı: 5G, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.1 ve USB-C

5G, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.1 ve USB-C Batarya kapasitesi: 35 watt hızlı şarjlı 4.500 mAh pil

35 watt hızlı şarjlı 4.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0

Honor 200 Lite fiyatı

Açık mavi, koyu camgöbeği ve siyah olmak üzere toplamda üç renk seçeneğiyle gelen Honor 200 Lite, Avrupa pazarında 329 Euro (yaklaşık 11 bin 500 TL) fiyat etiketiyle listelenecek.