Hogwarts Legacy’den özel bir Noel fragmanı geldi

Avalanche Software tarafından geliştirilen ve Portkey Games imzasıyla yayınlanan Hogwarts Legacy oyunu kısa sürede büyük bir ilgi gördü. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC platformlarında yayınlanan oyun, J. K. Rowling tarafından kaleme alınan Harry Potter evreninde, büyülü dünyanın 1800’lü yıllarının sonlarında geçen aksiyon ve rol yapma türünde heyecan verici bir deneyim vaat ediyor.

Warner Bros. tarafından hayata geçirilen ve toplamda 8 sinema filminden oluşan Harry Potter serisi, Noel sahneleri ile ikonik bazı anlara ev sahipliği yapıyor. Bu fırsattan yararlanan Avalance Software ekibi, eleştirmenlerden övgü dolu yorumlar toplayan Hogwarts Legacy oyununu henüz keşfetmeyen kullanıcılar için eğlenceli bir Noel fragmanı sunuyor.

Yeni Hogwarts Legacy fragmanında Noel atmosferi ön planda

Hogwarts Legacy’nin yeni Noel fragmanı büyük bir ilgi topladı. Avalanche Software, dünya çapında daha geniş kitlelere yayılmasını istediği oyunu bu sürpriz fragmanla karşımıza çıkarıyor. Fragmanda yeni yıl heyecanının tüm Hogwarts’ı sardığı, içleri ısıtan bir müzikle 30 saniyelik bir ön bakışa yer veriliyor.

What better gift to capture the magic of the holiday season than #HogwartsLegacy? Available now on PlayStation, Xbox and PC. Coming to Nintendo Switch on November 14th. pic.twitter.com/vSuH5aR00q — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) November 10, 2023

“Tatil sezonunun büyüsünü yakalamak için Hogwarts Legacy’den daha iyi bir hediye olabilir mi? Şu anda PlayStation, Xbox ve PC’de mevcut. 14 Kasım’da Nintendo Switch’e geliyor.”

Şu anda PC, Xbox ve PlayStation konsollarında yer alan oyun, ne yazık ki Nintendo platformuna henüz ulaşmadı. 14 Kasım tarihinde oyunun Nintendo Switch’te yayınlanması bekleniyor. Oyunun ön siparişleri ise şu anda açılmış durumda.

15 milyondan fazla kopya sattı

Warner Bros. Games Başkanı ve CEO’su David Zaslav, tüm dünyada büyük bir ses getiren Hogwarts Legacy’nin 700 milyon saatten fazla oynandığını açıkladı. Zaslav’ın açıklaması şu şekilde oldu:

“Harry Potter hayranları, lansmanından bu yana 700 milyon saatten fazla oynayarak kendilerini Hogwarts Legacy’ye kaptırdılar. Bu katılım yalnızca video oyunu işimize yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda tüm Harry Potter serisinin yeniden canlandırılmasına da yardımcı oldu ve hayranlarımızın daha fazlasını istediğini biliyoruz.”

Zaslav ayrıca Warner Bros. Games’in, şu anda bir numara olan Hogwarts Legacy de dahil olmak üzere satış açısından tahmin ettiğimiz 2023 yılının en iyi 10 konsol oyunundan 2 tanesini piyasaya çıkardıklarını açıkladı. Hogwarts Legacy’nin 15 milyondan fazla kopya satışı elde ettiğinin altı çizildi.

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