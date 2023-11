Hogwarts Legacy’den özel bir Noel fragmanı geldi

Avalanche Software tarafından geliştirilen ve Portkey Games imzasıyla yayınlanan Hogwarts Legacy oyunu kısa sürede büyük bir ilgi gördü. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC platformlarında yayınlanan oyun, J. K. Rowling tarafından kaleme alınan Harry Potter evreninde, büyülü dünyanın 1800’lü yıllarının sonlarında geçen aksiyon ve rol yapma türünde heyecan verici bir deneyim vaat ediyor.

Warner Bros. tarafından hayata geçirilen ve toplamda 8 sinema filminden oluşan Harry Potter serisi, Noel sahneleri ile ikonik bazı anlara ev sahipliği yapıyor. Bu fırsattan yararlanan Avalance Software ekibi, eleştirmenlerden övgü dolu yorumlar toplayan Hogwarts Legacy oyununu henüz keşfetmeyen kullanıcılar için eğlenceli bir Noel fragmanı sunuyor.

Hogwarts Legacy’nin yeni Noel fragmanı büyük bir ilgi topladı. Avalanche Software, dünya çapında daha geniş kitlelere yayılmasını istediği oyunu bu sürpriz fragmanla karşımıza çıkarıyor. Fragmanda yeni yıl heyecanının tüm Hogwarts’ı sardığı, içleri ısıtan bir müzikle 30 saniyelik bir ön bakışa yer veriliyor.

What better gift to capture the magic of the holiday season than #HogwartsLegacy? Available now on PlayStation, Xbox and PC. Coming to Nintendo Switch on November 14th. pic.twitter.com/vSuH5aR00q

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) November 10, 2023