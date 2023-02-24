HBO Max, Hogwarts Legacy dizi uyarlaması için çalışıyor

Henüz kısa bir süre önce piyasaya çıkmasına rağmen Hogwarts Legacy oyunu, elde etmiş olduğu olağanüstü satış grafiği sayesinde 2023 yılının en büyük oyunlarından biri olmaya aday görünüyor. Oyunculardan ve eleştirmenlerden tam not almayı başaran heyecan verici yapım, Avalanche Studios ve Warner Bros. Intertactive Entertainment ortaklığıyla oyuncuları Hogwarts Büyücülük Okulu’nda yeni bir öğrenci yaratmaya davet ediyor. 1800’lü yıllarda geçen sürükleyici bir hikayeye ev sahipliği yapan oyun, Harry Potter filmlerinden uzun bir zaman öncesini konu alıyor ve sıfırdan yaratılmış yeni karakterleri oyuncularla buluşturuyor.

Hogwarts Legacy dizisi için hazırlıklar başladı

Ortaya çıkan son bilgiler, HBO Max platformunun Hogwarts Legacy dizisi için kolları sıvadığını gözler önüne serdi. Netflix rakibi popüler dijital streaming servisi, heyecan verici proje için çalışmalara başladı. Giant Freakin Robot tarafından elde edilen bilgilere göre şirket, bu uyarlama için erken geliştirme aşamalarına girdi ve projeyi oyundakine benzer bir senaryo ile hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Harry Potter serisi uzun bir süredir sinema dünyasında yeni bir yapım ile karşımıza çıkmadı. Son olarak 2011 yılında David Yates tarafından yönetilen Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 vizyona girdi. Orijinal serinin ardından yine aynı evrende geçen ve daha çok Albus Dumbledore’a odaklanan Fantastik Canavarlar serisi hayata geçti. HBO ve Warner Bros. yönetimi, anlaşılan o ki efsanevi seriyi şimdi daha büyük bir franchise haline getirmek istiyor.

Hogwarts Legacy dizisi için çalışmalar devam ederken, henüz projenin hazırlık sürecinde olduğunu, ilerleyen süreçte iptal edilme olasılığının da bulunduğunu belirtmekte yarar var. Henüz resmi olarak doğrulanmayan bu proje, her şey yolunda gitse dahi muhtemelen en erken iki yıl sonra izleyici karşısına çıkmaya hazır bir konuma gelecek. Yönetici ekibin, dizinin oyuncu kadrosunda hangi isimleri düşündüğü gibi ayrıntılar ise şu anda maalesef bilinmiyor.

Harry Potter serisi farklı oyuncularla baştan başlayabilir

Warner Bros. ekibi yeni yapımlar ile Harry Potter serisini büyütmek istiyor. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bir iddia, şirketin Harry Potter serisini farklı oyuncularla yeniden başlatmak istediğini öne sürmüştü. Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, John Cleese, Robbie Coltrane, Warwick Davis, Richard Griffiths, John Hurt, Alan Rickman ve Richard Harris gibi birbirinden ünlü yıldızların unutulmaz performanslarını taşıyan yapımın yeniden bir film serisi ya da dizi formatında ekranlara geleceği belirtildi. Ancak şimdilik bununla ilgili somut bir gelişme kaydedilmedi.