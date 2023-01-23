Hindistan, IndOS ile iOS ve Android’e rakip olacak

Apple ve Google, tüm dünyada en çok tercih edilen mobil işletim sistemlerine ev sahipliği yapıyor. iPhone cihazlarına özel olarak üretilen iOS yazılımı ile Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo ve daha pek çok markanın ürünlerinde boy gösteren Android işletim sistemi, piyasayı uzun yıllardır domine eden iki isim olarak öne çıkıyor. Öte yandan son yıllarda Çinli teknoloji devi Huawei de HarmonyOS yazılımıyla bu pazarda rekabet göstermeye çalışıyor. Son olarak ortaya çıkan bilgilere göre Hindistan’da da bu konuda önemli bir atılım gerçekleştiriliyor. Çok yakında tüketici karşısına çıkacak olan IndOS da pazarda kendine yer edinmek istiyor.

Günümüzde Hindistan nüfusunun önemli bir kısmı Google tarafından geliştirilen Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ve tablet cihazlarını tercih ediyor. Android’in ülkedeki pazar payı yüzde 95 olarak biliniyor. Apple’ın iOS yazılımı ise yalnızca yüzde 4’lük bir paya hitap ediyor. Kalan yüzde 1’lik kısım ise HarmonyOS gibi diğer işletim sistemlerine ayrılıyor. Fakat Hindistan’daki önde gelen programcılar, kendi mobil işletim sistemlerini oluşturmak istiyor. Bunun için kolları sıvayan yazılımcılar, iddialı bir projeyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

IndOS işletim sistemi Hindistan pazarını domine edecek

Business Standard tarafından aktarılan bilgilere göre Hindistanlı programcılar, Apple ve Google’ın güçlü etkisini en aza indirmek amacıyla kendi mobil işletim sistemlerini geliştirdi. IndOS adı verilen Linux tabanlı bu yazılım, henüz geniş çapta kabul görmedi. Ancak heyecanla beklenen işletim sisteminin ilk detayları belli oldu.

IndOS’un Hindistan pazarında başarılı olma potansiyeli oldukça yüksek olarak görülüyor. Ülkedeki kalabalık nüfusun kısa bir süre içinde bu yazılımı benimseyeceği öngörülüyor. Ancak tahminlere göre söz konusu işletim sisteminin, dünyanın diğer ülkelerinde pek de şans bulamayacağı düşünülüyor.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olarak bilinen Hindistan, bu başarısının avantajlarından yeni işletim sistemiyle yararlanmayı deneyecek. Yetkililer, IndOS cihazlarının tedarikini zorunlu kılan bir yasa çıkardığı takdirde, ülkenin son derece kalabalık nüfus sayısı da göz önüne alındığında, yazılımın otomatik olarak en popüler mobil işletim sistemleri arasına girmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor.

IndOS’un özellikleri şimdilik ne yazık ki açıklanmadı. Öte taraftan işletim sisteminin sunacağı kullanıcı arayüzü de şu an için büyük bir merak konusu. Fakat beklentilere göre yazılım, Android uygulamalarını ve önceden entegre edilmiş olan Hindistan merkezli çevrim içi hizmetleri yükleme fonksiyonuna sahip bir Linux tabanlı ürün ile karşı karşıya kalacağız. Sistemin ne zaman resmi olarak piyasaya tanıtılacağı ve hangi cihazlarda kullanılabileceği ise ilerleyen süreçte açıklanacak.