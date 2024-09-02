Bandai Namco ve Arc System Works tarafından geliştirilen Guilty Gear Strive’ın Nintendo Switch için çıkış tarihi belli oldu. Heyecanla beklenen oyunun Ocak 2025’te Switch’e geleceği doğrulandı. 2021 yılında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC platformları için piyasaya sürülen oyun pek çok eleştirmene göre şu anda piyasadaki en iyi dövüş oyunları arasında kabul ediliyor. Oyun şimdi nihayet Switch’te de oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Heyecan verici dövüşler, zorlu oynanış deneyimi ve 2D ile 3D’yi birleştiren stilize grafiklerle Guilty Gear Strive, 1998’de ilk PlayStation’da karşımıza çıkan seri için yeni bir dönem olarak lanse ediliyor. Önceki oyun Guilty Gear Xrd Rev 2, 2017 yılında PlayStation 4, PlayStation 3 ve PC için piyasaya sürülmüştü. Yaklaşık 20 oyuna ev sahipliği yapan seri Daisuke Ishıwatari tarafından yaratılarak bir efsane haline geldi. Serinin ayrıca manda ve drama CD gibi farklı disiplinlere uyarlandığını da belirtmekte yarar var.

Guilty Gear Strive’ın Switch için çıkış tarihi fragmanı yayınlandı

Guilty Gear Strive’ın Nintendo Switch çıkış tarihi ile ilgili bilgi veren fragman videosu dikkatleri üzerine çekti. Merakla beklenen oyun diğer platformlardaki oyuncu kadrosunun bir parçası olan 28 oynanabilir karakterin tamamıyla karşımıza çıkacak. Oyunun Switch sürümüne özel fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

2024 yılının ilerleyen aylarında Guilty Gear Strive, Queen Dizzy’nin dönüşüyle ​​birlikte Season Pass 4’e sahip olacak. Oyuna eklenecek diğer karakterler arasında Venom, Unika ve Cyberpunk: Edgerunners evreninden konuk karakter Lucy yer alıyor.

Geniş bir oyuncu topluluğuna hitap eden ve eleştirmenlerden tam not almayı başararak öne çıkan Guilty Gear Strive şu anda PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One ve PC’de oynanabiliyor. Guilty Gear Strive’ın Nintendo Switch çıkış tarihi Ocak 2025 olarak işaret ediliyor. Önümüzdeki yılın başlarında oyun, mevcut tüm platformlarda oyunseverlerle buluşmuş olacak.

Peki ya siz geç de olsa Nintendo Switch platformuna gelecek olan Guilty Gear Strive ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Oyunla alakalı düşünce ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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