GTA Trilogy, Netflix abonelerine ücretsiz sunuldu

Dünya çapında milyonlarca oyunsever, 2025 yılında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında yayınlanacak GTA 6 oyununu bekliyor. Rockstar Games ekibi heyecan veren oyun için çalışmalarına devam ederken, şirketin popüler üçlemesinin yenilenmiş sürümü olan Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, Netflix tarafından GTA hayranları için ücretsiz olarak sunuldu.

Netflix’in atmış olduğu bu hamle, şirketin oyun pazarına yönelik hedeflerini bir kez daha gözler önüne sermeye katkıda bulunuyor. Şirket, geçtiğimiz yıllarda dahil olduğu mobil oyun pazarında hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Çok sayıda orijinal oyun geliştiren firma, ayrıca son olarak GTA Trilogy de dahil olmak üzere birçok lisanslı oyuna ev sahipliği yapıyor. Kısa süre önce Football Manager 2024 Mobile’ı abonelerine sunan platform, yeni hamlesiyle beklentileri daha da fazla artırıyor.

Rockstar Games, Grove Street Games ve Rockstar North iş birliğinde geliştirilen GTA Trilogy, 2021 yılında Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC platformlarının yanı sıra mobil cihazlar için Android ve iOS’ta da sunuldu. GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas oyunlarını yenilenen grafiklerle bir araya getiren üçleme, Grand Theft Auto hayranları için sürükleyici bir macera vaat ediyor.

★ Grand Theft Auto III

★ Grand Theft Auto: San Andreas

★ Grand Theft Auto: Vice City

🚨 Now on Netflix Games on mobile 🚨 pic.twitter.com/nPyTVoxUC6

— Netflix (@netflix) December 14, 2023