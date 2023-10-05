Google’dan ‘Upside-down Cake’ temalı Android 14 heykeli

Teknoloji devi Google dün yeni Android 14 işletim sistemini resmen piyasaya sürdü. İlk olarak Google’ın Pixel serisi akıllı telefon modellerine gelecek güncelleme şimdiden yoğun bir ilgi gördü. Şirket geleneksel olarak işletim sisteminin her yeni sürümü yayınlandığında Android maskotu ‘Bugdroid’ için yeni figürler ortaya koyuyor. Android 14’ün kod adı olan ‘Upside-down Cake’den ilham alan yeni bir heykel tasarladı.

Bilindiği üzere Google, şimdiye kadarki neredeyse tüm işletim sistemi sürümlerine bir tatlıdan ilham alan kod isimler kullandı. Şu ana dek gördüğümüz diğer tatlı isimleriyle kodlanan sürümler arasında Cupcake, Donut, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Oreo, Pie ve Tiramisu gibi tatlılar bulunuyor. Şirketin yeni heykeli ise ‘Upside-down Cake’den esinlenerek tek elle baş aşağı dengede duran ‘Bugdroid’i içeriyor.

Android 14 ‘Upside-down Cake’ heykeli Android 14’ü müjdeliyor

Android Authority’nin haberine göre Google’ın akıllı telefon portföyüne dün dahil ettiği Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinin tanıtıldığı etkinliğin ardından şirket, yeni heykelini hayranlarına gösterdi. Etkinlikte Android 14 işletim sistemini resmi olarak kullanıma sunan teknoloji devi, heykelde de yazılımına dikkat çekti.

Heykelde 14 numaralı bir tişört giyen ve platformda amuda kalkarak selam veren ‘Bugdroid’ yer alıyor. Tişörtte yer alan 14 rakamı, Android’in 14. versiyonunu temsil ediyor. Öte yandan platformun, Bugdroid’in ters çevrildiği bir pasta görünümnde olacak şekilde tasarlandığını da belirtmekte yarar var.

Android 14 işletim sistemi dün akşam saatlerinde resmi olarak piyasaya çıktı. Google’ın yeni yazılımı pek çok ilgi çekici özelliği bünyesinde taşıyor. Fakat şu anda yalnızca şirketin kendi geliştirdiği Pixel serisi akıllı telefonlar bu güncellemeye erişebiliyor. Diğer markaların ise ilerleyen aylarda bu güncellemeden faydalanmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

Android serisi tatlı isimleri

Android’in şu ana kadarki tüm işletim sistemleri, kod isim olarak birer tatlı ismi içeriyordu. İşte Android 1.5’ten Android 14’e kadarki tüm Android kod adları…

Android 1.5: Cupcake

Android 1.6: Donut

Android 2.0: Eclair

Android 2.2: Froyo

Android 2.3: Gingerbread

Android 3.0: Honeycomb

Android 4.0: Ice Cream Sandwich

Android 4.1: Jelly Bean

Android 4.4: KitKat

Android 5.0: Lollipop

Android 6.0: Marshmallow

Android 7.0: Nougat

Android 8.0: Oreo

Android 9: Pie

Android 10: Quince Tart

Android 11: Red Velvet Cake

Android 12: Snow Cone

Android 13: Tiramisu

Android 14: Upside-down Cake

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