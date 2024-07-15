Google siber güvenlik şirketi Wiz’i 23 milyar dolara satın alacak

Google’ın çatı şirketi olarak faaliyet gösteren Alphabet iddialara göre siber güvenlik alanında uzmanlaşmış bir girişim olan Wiz firmasını 23 milyar dolar gibi dudak uçuklatan bir fiyata satın almayı planlıyor. 759 milyar TL gibi olağanüstü rakamlara tekabül eden bu satın alma girişimi ilk kez The Wall Street Journal tarafından duyuruldu. Şimdilik Google konuya ilişkin herhangi bir resmi doğrulama yapmasa da anlaşma şartlarının ilk detayları belli oldu.

Ortaya çıkan bilgilere göre Alphabet, Google’ın güçlü bir yapıya sahip olduğu bulut sistemi olan Google Cloud için daha gelişmiş bir dijital güvenlik sistemi yaratmaya çalışıyor. Bu bağlamda Wiz’i satın alarak varlıklarını genişletmeyi planlayan şirket, satın alma girişimi için halen daha pazarlıklara devam ediyor.

Wiz alanında önde gelen şirketlerden biri olarak tanınıyor

2020 yılında kurulan siber güvenlik şirketi Wiz şu anda pek çok büyük teknoloji şirketi için gelişmiş koruma hizmeti sunuyor. Bu konuda yapay zeka teknolojilerinden de verimli bir şekilde faydalanan firma, bulut tabanlı çözümler konusunda sektörün en önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyor. İlk günden bu yana Microsoft, Amazon ve Google gibi çok sayıda şirketle işbirliği gerçekleştiren girişim, Fortune 100 şirketlerinin yüzde 40’ına gelişmiş bulut çözümleri sağlıyor.

Sektörün önde gelen isimlerinden bir tanesi olarak adından söz ettiren Wiz, şimdiye kadar yatırımcılardan 1,9 milyar dolar tutarında destek toplayarak yaklaşık 12 milyar dolarlık bir değer yakaladı. Son dönemlerde Wiz’in yönetimi, firmayı halka açık bir şirket haline dönüştürmek için çeşitli çalışmalarda bulunuyordu. Ancak Google’ın beklenmedik satın alma girişimi yönetimin de kafasını karıştırdı.

Alphabet yorucu bir hukuki mücadeleye girebilir

Günümüzde 2 trilyon doları aşkın bir değere sahip olan Google şimdiye dek rakiplerine kıyasla büyük bir satın alma girişiminde bulunmadı. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki piyasa düzenleme otoritelerinden çekinen şirket; Microsoft’un LinkedIn platformunu ve Activision Blizzard stüdyosunu satın alması ya da NVIDIA şirketinin Arm’ı satın alması gibi hukuki mücadelelerden uzak durdu.

Fakat Alphabet’in Wiz’i satın alması muhtemelen Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin fazlasıyla dikkatini çekecek gibi görünüyor. Şimdiye kadar bu tarz hukuki mücadelelerden fazlasıyla uzak durmayı başaran şirket, satın alma girişiminde kararlı olması halinde piyasa düzenleme otoriteleriyle hiç olmadığı kadar yakın bir temas içine girebilir.