Google Pixel 7 Pro ve Pixel 7 teknik özellikleri sızdırıldı

Google’ın 6 Ekim’de düzenlenecek etkinlikte duyuracağı yeni Pixel modelleri olan Pixel 7 Pro ve Pixel 7’ye ilişkin teknik özellikler sızdırıldı.

Özellikle yapay zeka destekli kamera özellikleriyle ön plana çıkan ve bu konuda birçok rakibini geride bırakan Google, yeni Pixel modelleriyle de oldukça ses getirecek gibi görünüyor. Öyle ki sızdırılan Pixel 7 Pro ve Pixel 7 teknik özellikleri bunu doğruluyor.

Her geçen gün farklı bir görüntüsü ve farklı bir özelliği sızdırılan Pixel 7 Pro ve Pixel 7 telefonları, 6 Ekim’de gerçekleştirilecek Google etkinliği ile resmi olarak tanıtılacak. Ancak dilerseniz öncesinde Pixel 7 Pro ve Pixel 7’ye ait sızdırılan teknik özelliklerine bir göz atalım.

Google News adlı Telegram grubundan sızdırılan teknik özelliklere ilişkin ekran görüntüsünü ise aşağıda bulabilirsiniz.

Teknik özellikleri ele aldığımızda Pixel 6 Pro’da olduğu gibi ana kamera için 50 megapiksel ve geniş açılı kamera için 12 megapiksel olarak aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Pixel 7 Pro’nun telefoto lensinde bulunan 5x optik zoom (50x dijital zoom) dikkat çekiyor. Pixel 6 Pro’da ise 4x optik zoom (40x dijital zoom) bulunuyordu.

Ayrıca sızdırılan teknik özelliklere göre yeni Pixel modellerinin Macro Focus, Movie Motion Blur ve daha fazla özelliğe sahip olması dikkat çekiyor.

Standart Pixel 7 modelindeki 11 megapiksellik gelişmiş selfie kamerası da öne çıkan yenilik olarak göze çarpıyor (Pixel 6’nın ön kamerası 8 megapikseldi). Ayrıca Pixel 6 modellerinin aksine her iki Pixel 7 modelinde ön kamerasında yüz tanıma sensörü yer alıyor; ki bu da ekran kilidinin yüz tanıma teknolojisi ile açılabileceği anlamına geliyor.

Google’ın yeni Pixel 7 Pro ve Pixel 7 modellerinin ne kadardan satışa sunulacağı henüz resmiyet kazanmasa da sızdırılan diğer bilgilere göre Pixel 7’ye ait bir fiyat bilgisi yer alıyor. M. Brandon Lee tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre, Amazon ABD’de Pixel 7’nin fiyatı 599 dolar olarak gösteriliyor.

Google pixel 7 on Amazon US. $599.99.

It is still showing up in search cache but the listing gives an error if you click on it. We have the B0 number to keep track of though!#teampixel pic.twitter.com/w5Z09D28YE

— M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) September 27, 2022