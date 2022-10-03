Google Pixel 7 Pro ve Pixel 7 teknik özellikleri sızdırıldı

Google’ın 6 Ekim’de düzenlenecek etkinlikte duyuracağı yeni Pixel modelleri olan Pixel 7 Pro ve Pixel 7’ye ilişkin teknik özellikler sızdırıldı.

Özellikle yapay zeka destekli kamera özellikleriyle ön plana çıkan ve bu konuda birçok rakibini geride bırakan Google, yeni Pixel modelleriyle de oldukça ses getirecek gibi görünüyor. Öyle ki sızdırılan Pixel 7 Pro ve Pixel 7 teknik özellikleri bunu doğruluyor.

Her geçen gün farklı bir görüntüsü ve farklı bir özelliği sızdırılan Pixel 7 Pro ve Pixel 7 telefonları, 6 Ekim’de gerçekleştirilecek Google etkinliği ile resmi olarak tanıtılacak. Ancak dilerseniz öncesinde Pixel 7 Pro ve Pixel 7’ye ait sızdırılan teknik özelliklerine bir göz atalım.

Pixel 7 Pro vs Pixel 7 teknik özellikleri

Pixel 7 Pro Pixel 7 Ekran 6.7 inç LTPO QHD+, 120Hz 6.3 inç FHD+, 90Hz Kamera 48MP telefoto lens

5x optik zoom

LDAF

50MP geniş açılı lens

12MP ultra geniş açılı lens

10.8MP ön kamera, 4K video kaydı –

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LDAF

50MP geniş açılı lens

12MP ultra geniş açılı lens

10.8MP ön kamera, 4K video kaydı Kamera Özellikleri Macro Focus

Yüksek çözünürlük 30x zoom

Real Tone

Movie Motion Blur –

Yüksek çözünürlük 8x zoom

Real Tone

Movie Motion Blur RAM ve Depolama 12GB RAM

256GB / 128GB depolama alanı 8GB RAM

256GB / 128GB depolama alanı Batarya 24 saatten fazla pil ömrü

Kablolu ve kablosuz hızlı şarj 24 saatten fazla pil ömrü

Kablolu ve kablosuz hızlı şarj İşlemci Google Tensor G2 Google Tensor G2 Suya ve toza dayanıklılık IP68 IP68 Ekran kilidi açma Yüz tanıma

Parmak izi Yüz tanıma

Parmak izi Güvenlik Titan M2 güvenlik çipi Titan M2 güvenlik çipi

Google News adlı Telegram grubundan sızdırılan teknik özelliklere ilişkin ekran görüntüsünü ise aşağıda bulabilirsiniz.

Teknik özellikleri ele aldığımızda Pixel 6 Pro’da olduğu gibi ana kamera için 50 megapiksel ve geniş açılı kamera için 12 megapiksel olarak aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Pixel 7 Pro’nun telefoto lensinde bulunan 5x optik zoom (50x dijital zoom) dikkat çekiyor. Pixel 6 Pro’da ise 4x optik zoom (40x dijital zoom) bulunuyordu.

Ayrıca sızdırılan teknik özelliklere göre yeni Pixel modellerinin Macro Focus, Movie Motion Blur ve daha fazla özelliğe sahip olması dikkat çekiyor.

Standart Pixel 7 modelindeki 11 megapiksellik gelişmiş selfie kamerası da öne çıkan yenilik olarak göze çarpıyor (Pixel 6’nın ön kamerası 8 megapikseldi). Ayrıca Pixel 6 modellerinin aksine her iki Pixel 7 modelinde ön kamerasında yüz tanıma sensörü yer alıyor; ki bu da ekran kilidinin yüz tanıma teknolojisi ile açılabileceği anlamına geliyor.

Pixel 7 Pro ve Pixel 7 fiyatı

Google’ın yeni Pixel 7 Pro ve Pixel 7 modellerinin ne kadardan satışa sunulacağı henüz resmiyet kazanmasa da sızdırılan diğer bilgilere göre Pixel 7’ye ait bir fiyat bilgisi yer alıyor. M. Brandon Lee tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre, Amazon ABD’de Pixel 7’nin fiyatı 599 dolar olarak gösteriliyor.

Google pixel 7 on Amazon US. $599.99. It is still showing up in search cache but the listing gives an error if you click on it. We have the B0 number to keep track of though!#teampixel pic.twitter.com/w5Z09D28YE — M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) September 27, 2022

Google Pixel modelleri Türkiye’de satılacak mı?

Bildiğiniz üzere Google’ın Pixel telefonları ne yazık ki Türkiye’de satılmıyor. Bunun arkasında ise Türkiye’de satılan telefonlara ek vergiler konulması olduğu düşünülüyor. Google ise tüm ülkelerde sabit bir fiyat belirlemek istiyor ve Türkiye’de uygulanan ek vergi durumu Google’ın satış politikasına uymuyor.

Google Pixel telefonlarının Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı ile ilgili maalesef net bir bilgi olmadığını da belirtelim. Zira konuyla ilgili Google’dan gelen bir açıklama olmadığı gibi, Türkiye’de elektronik ürünlere ilişkin uygulanan vergilerde bir iyileştirme yapılacağı da düşünülmüyor. Ancak ilerleyen süreçte ne olacağını ise hep birlikte görmüş olacağız.