Google Mesajlar için Gemini yapay zeka desteği geldi

Teknoloji devi Google, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak önemli bir yenilikle karşımıza çıkıyor. şirketin popüler mesajlaşma platformu Google Mesajlar için Gemini (eski adıyla Bard) entegrasyonu sağlanıyor. Bu hamleyle birlikte firma, chatbot deneyiminden faydalanmak için kullanıcıların uygulama değiştirme zorunluluğunu ortadan kaldırarak bütünleşik bir hizmet sergileyecek.

Barselona’da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024 etkinliğinde Google, mesajlaşma platformuna ilişkin merak edilen detayları paylaştı. Bilgi, metin ve daha fazla işlem için kullanıcıların Gemini’yi uygulama içinde rahatlıkla kullanabileceği belirtildi.

Gemini artık Google Mesajlar ile entegre çalışacak

Teknoloji devi Google’ın yaptığı açıklamaya göre bu yeni entegrasyon sayesinde kullanıcılar mesaj taslağı hazırlamak, yeni fikirler bulmak, etkinlik organizasyonu gerçekleştirmek ya da yalnızca sohbet etmek gibi seçeneklerden faydalanabilecek. Pek çok farklı noktada kullanıcıların isteklerini yerine getirecek işlev, RCS ve SMS protokollerini destekleyen resmi Android uygulamasında kullanıcılarla buluşacak.

Fakat şimdilik şirket bu yeni özelliğini tüm kullanıcılara açmadı. Google Mesajlar için gelen Gemini entegrasyonu, şimdilik yalnızca belirli cihazlarla sınırlandırılmış durumda. Ortaya çıkan bilgilere göre entegrasyon şimdilik yalnızca Galaxy S, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serilerinin amiral gemisi modellerinde yer alacak. Öte yandan Google’ın geliştirdiği Pixel Fold, Pixel 6 ve daha yeni modellerde de bu özellik çalışacak.

Çok yakında daha fazla cihazda karşımıza çıkacağı tahmin edilen Gemini desteği için başka kısıtlamalar da mevcut. Bunlar arasında kullanıcıların Mesajlar uygulamasının en güncel sürümüne sahip olmaları, kişisel bir Google hesabı üzerine uygulamayı kurmuş olmaları, RCS modunun aktif hale getirilmesi ve 18 yaşın üzerinde olmak gibi maddeler yer alıyor.

Google’ın MWC 2024’teki diğer öne çıkan duyuruları

Google, MWC 2024 etkinliğinde elbette ki yalnızca Mesajlar uygulaması için Gemini desteği dışında da önemli yeniliklerini duyurdu. Bunlardan biri de Google Dokümanlar hizmetinin dijital kalem ve yapay zeka destekli görüntü açıklamalarıyla genişletilmesi oldu.

Bunun yanı sıra şirket, akıllı saatler için işletim istemi WearOS platformunda Google Cüzdan hizmetini daha yetenekli bir hale getirdi. Böylelikle kullanıcılar, artık tıpkı Apple Watch kullanıcıları gibi yerel olarak uçak biletleri ya da etkinlik biletlerini saatlerinde taşıyacak. Google Haritalar’ın ise akıllı saatlerde daha ayrıntılı rotalar çizeceği vurgulanıyor.