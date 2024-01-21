Google işletme profili ile oluşturulan siteleri kapatıyor

Google, işletme profili ile oluşturulan internet siteleri için kritik bir karar aldı. Şirketin yapmış olduğu açıklamaya göre söz konusu siteler bu yıl ne yazık ki kapanacak. 1 Mart ile 10 Haziran tarihleri arasında Google’ın desteğini keseceği adresler için şu anda tehlike alarmı çalmaya başladı.

İşletme profili ile oluşturulan internet siteleri için yolun sonunun geldiğini açıklayan Google, şirketlerin mevcut alan adlarını başka adreslere transfer etmeleri için birkaç aylık bir süre tanıyor.

Google’dan işletme profilleri için önemli uyarı

Google’ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Google işletme profilleri ile oluşturulan internet siteleri çok yakında kapatılacak. Şirketin ticari sitelerine erişen müşteriler, desteğin yakında kesilmesiyle beraber “Sayfa bulunamadı” mesajını ziyaretçilere gösterecek.

Elbette ki bu durum yalnızca halihazırda Google’ın hizmetinden yararlanıp yeni bir alan adı bildirmeyen şirketler için geçerli olacak. Yeni domain adreslerini Google’a ileten firmalar böyle bir problemle karşılamayacak.

Şirket, “business.site” ve “negocio.site” alan adlarının artık adres olarak görünmeyeceğini açıkladı. Fakat buna rağmen işletme profillerinin diğer hiçbir özelliği bu durumdan etkilenmeyecek. İşletmeler yine aynı ayrıcalıklardan faydalanmaya devam edecek.

Teknoloji devi Google, ziyaretçilerinin “Sayfa bulunamadı” mesajıyla karşılaşmasını istemeyen firmalar için bazı tavsiyelerde bulundu. İlk olarak yeni internet sitesini işaret edecek şekilde şirketinizin Google profilini güncellemeniz gerektiği belirtildi. Öte yandan işletmeniz adına bir internet sitesine sahip olmayı sürdürmek adına WordPress, Squarespace, GoDaddy, Google Sites ve Shopify gibi farklı alan adlarına sahip internet siteleri oluşturabileceğiniz eklendi.

Google, işletme profili ile oluşturulmuş bir internet siteniz yoksa tüm bunlardan herhangi bir şekilde etkilenmeyeceğinizi bildirdi. İşletme profilinin ayrıcalıkları arasında ise şunlar yer alıyor:

İşletmenizi sergileme, Önemli bilgileri, güncellemeleri ve diğer sosyal medya platformlarının bağlantılarını paylaşma, Müşteri çekmek için fotoğrafları kullanma, Müşterilerin size mesaj gönderebileceği yöntemleri belirtme veya telefon numaranızı ekleme.

Şirket, reklam kampanyaları için kullanılan profillerin 1 Mart tarihine kadar alternatif bağlantı reklamlarıyla güncellenmesi gerektiğini açıkladı. Bunu yapmayan kullanıcıların ise ikincil adres sağlanana dek reklam kampanyalarının süresiz şekilde durdurulacağı belirtildi.

Son olarak Google ekibinin neden işletme hesapları ile oluşturulan internet siteleri için desteği kestiği bilinmiyor. Şirket bu konuda henüz bir açıklamada bulunmadı.