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    Google Gemini, Android cihazlarda gerçek zamanlı yanıtlar sunuyor

    Google Gemini yapay zekası, yeni Android güncellemesiyle birlikte kullanıcılara gerçek zamanlı yanıtlar sunmaya başladı.
    Google Gemini AI

    Google tarafından geliştirilen Gemini yapay zeka sohbet robotu, Android cihazlar için sunduğu son güncellemeyle birlikte kullanıcılara gerçek zaman yanıtlar sunmaya başladı. Her geçen gün yeni özelliklerle güncellenmeye devam eden yazılım, bu sayede rakiplerinin önüne geçmeyi ve kullanıcıların ilgisini üzerinde toplamayı hedefliyor.

    Kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik bu hamle, platformla olan etkileşimleri daha akıcı ve doğal bir hale getirmeye yardımcı oluyor. Google’ın Android cihazlarda yapay zeka ile daha akıcı bir etkileşim sağlaması adına sunulan yeni güncelleme, artık bir yanıt oluşturulurken kullanıcıları cevap hazırlanana kadar bekletmeyecek.

    Yanıtın tamamının görünmesi için beklemeden artık pratik bir şekilde cevabı okumamaya başlamanız mümkün olacak. Bilindiği üzere halihazırda zaten web sürümünde yer alan bu işlev, nihayet mobil cihazlara da genişletiliyor.

    Google Gemini bekleme süresini ortadan kaldırıyor

    Kullanıcıların Gemini AI’da bekleme süresini azaltmaya yardımcı olacak bu yenilik, özellikle de çoklu görev senaryolarında ve kullanıcıların hızlı bir şekilde yanıt almaya ihtiyacı olduğu durumlarda oldukça verimlilik sağlayacak.

    Bu sayede artık kullanıcıların yanıtları gecikmeli bir şekilde almayacak, gerçek zamanlı olarak sonuçları görecek. Uygulamayı daha hızlı bir hale getirecek bu yenilik, ayrıca hareket halindeyken bilgi arayan kullanıcılar adına son derece kullanışlı olacak.

    Google Gemini Android gerçek zamanlı yanıtlar
    Görsel: AssembleDebug / X (Twitter)

    Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ve tablet cihazlarında siz de Google Gemini uygulamasını güncelleyerek gerçek zamanlı yanıtlar özelliğinden yararlanmaya başlayabilirsiniz. Eğer henüz uygulamaya sahip değilseniz, Google Play Store aracılığıyla uygulamayı kolayca indirmeniz mümkün.

    Gemini için Spotify, YouTube Music ve Apple Music entegrasyonu geliyor

    Google’ın Gemini ile ilgili bir diğer önemli yeniliği ise çok yakında gelecek olan müzik akışı entegrasyonu olacak. İlk olarak Android cihazlarda karşımıza çıkacak bu işlev, platformu Google Asistan ile doğrudan rekabet eder hale getirecek.

    Google Gemini Spotify müzik entegrasyonu
    Görsel: AssembleDebug / X (Twitter)

    AssembleDebug tarafından aktarılan bilgilere göre Gemini’nin Ayarlar sayfasında kullanıcıların müzik çalmak için kullanılan hizmetleri seçmelerine olanak tanıyacak yeni bir seçenek ortaya çıktı. Şimdilik bu sayfada herhangi bir müzik uygulaması yer almasa da yakında buraya Spotify, YouTube Music ve Apple Music gibi platformların dahil edileceği tahmin ediliyor. Kullanıcılar buradan varsayılan müzik uygulamasını seçerek pratik bir şekilde şarkı çalma işlemini başlatabilecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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