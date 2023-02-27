Google, eSIM kullanımını kolaylaştırıyor

Teknoloji devi Google bugün önemli bir adım atarak eSIM kullanıcıları için yeni aracını duyurdu. Şirket, Barselona’da gerçekleştirilen MWC 2023 (Mobil Dünya Kongresi) etkinliğinde, dikkat çeken bir duyuruda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri pazarında iPhone kullanıcıları için eSIM alanında büyük bir yatırım yapan Apple’ın gerisinde kalmak isteyen firma, tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak yeni teknolojisiyle bayrağı eline almak istiyor.

Google, eSIM konusunda beklenen adımı attı

Fiziksel SIM kartlarını geride bırakmak isteyen Google, MWC 2023 sunumunda Android cihazlar için yeni eSIM planlarını aktardı. Şirketin birdenbire böyle bir karar alma sebebi ise şu anda bir SIM’i başka bir cihaza aktarmanın yeteri kadar basit olmamasından kaynaklanıyor. Örnek vermek gerekirse Samsung Galaxy S22 ile Galaxy S23 değiştirildiğinde, kullanıcının eSIM profilini yeni cihazda tekrardan etkinleştirmeden önce eski cihazdaki kaydını silmesi gerekiyor. Bazen bu işlemleri gerçekleştirebilmek için mobil operatörü aramak bile gerekebiliyor.

eSIM yatırımı ile kullanıcıların konforunu artırmak isteyen Google, yeni teknolojisi için 2023 yılında pazar lansmanı yapmayı planlıyor. Öte yandan Deutsche Telekom firmasının bu Android cihazlarda eSIM aktarımını destekleyen ilk operatörlerden biri olacağı belirtiliyor. Şimdiye kadar şirketin eSIM planlarıyla alakalı pek çok iddia gündeme gelmişti. Ortaya çıkan bu gelişmeler, fiziksel SIM kartlarının artık dünya çapında hızlı bir şekilde eSIM’e dönüşmeye başlayacağını doğruluyor.

Android güncelleme desteği hakkında açıklama geldi

Google, MWC 2023 etkinliği sırasında önemli başka açıklamalarda da bulundu. Şirket, güncel Android yazılım iyileştirmelerini yakın süre içerisinde daha fazla cihaza getirmeyi amaçladıklarını bildirdi. Vodafone ile yapılan anlaşma sonrasında RCS (Rich Communication Services) erişimini daha da genişletmek için Mesajlar uygulamasını tüm uygun Android telefonlarda varsayılan mesajlaşma servisi yapıyor. Şirket, bu sayede RCS markasını her alanda basitleştirmeyi amaçlıyor.

Şirket aynı zamanda Samsung, OnePlus, OPPO ve Xiaomi gibi pazar ortaklarının son akıllı telefon lansmanlarını işaret ederek her firmanın yakın paylaşım ve dijital araba anahtarları gibi Android özelliklerini nasıl kullandıklarına atıfta bulundu. Tüm bunlara ek olarak bugün itibariyle kullanıma sunulan bir dizi yeni Android özelliği ve Chromebook cihazları için Fast Pair’in yakın bir tarihte geleceğine dair açıklama gerçekleştirildi.

Google’ın eSIM konusunda atmış olduğu bu önemli adım kullanıcılar tarafından büyük bir ilgi çekse de gecenin en dikkat çekici açıklamalarından biri hiç şüphesiz ki şirketin diğer markalara daha uzun Android işletim sistemi güncellemesi ve güvenlik güncelleme desteği vereceğini duyurması oldu.