Google Chrome performans rekoru kırdı! Yüzde 72 daha hızlı

Popüler internet tarayıcısı Google Chrome yeni bir performans rekoru ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Google’ın tarayıcı hizmeti, gerçekleştirilen son testlerde 2022 yılına kıyasla yüzde 72 oranında daha hızlı bir yapıya sahip olduğunu ispatladı.

Google’ın tarayıcı hizmeti her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Özellikle de Chrome 101 sürümünden sonra Speedometer 3 aracılığıyla gerçekleştirilen testlerde etkileyici bir artış görüldü. Chrome’un performans konusunda olağanüstü bir ilerleme gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Google Chrome performans testinde fark yarattı

Resmi Chromium blog sayfasında yer alan bilgilere göre Google’ı popüler internet tarayıcı hizmeti, Chrome 101 sürümüyle Speedometer 3 testlerinden 21-22 puan elde etti. Fakat dikkat çekici olan unsur bu değil. Dev kanalında test edilen 127 sürümü ise 40 puan alarak aradaki farkı daha da genişletti. Ulaşılan sonuçlar, şimdiye kadar bir internet tarayıcısının sahip olduğu en yüksek puan olarak kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklama gerçekleştiren Google Chrome ürün direktörü Thomas Nattestad şu ifadeler ile karşımıza çıktı: “Her özellik için hedefe yönelik optimizasyonlar yapabildik ve bu da Chrome’un puanının artmasına yardımcı oldu.”

Google Chrome’un dikkat çeken performans artışının örneklerinden bir tanesi olarak gösterilen SpaceSplitString işlevi önemli bazı iyileştirmeler aldı. Bu özelliğin gereksiz bazı kontrollerin kaldırılması ile birlikte çok daha hızlı hale geldi ifade edildi. Bu konuda diğer bir örnek ise yinelenen stil sayfalarının otomatik bir şekilde tespit edilmesi ve bunlar tekilleştirilerek yalnız bir stil sayfası gibi referans alındığı; bu sayede iş yüklerinin optimize edilerek platformun hızlandırılmasına önemli katkılar sunulduğu belirtildi.

Bunun yanı sıra bellek yönetiminde de kritik bazı düzenlemeler gerçekleştirildi. Vektör yollarını izlemek için bellek ayırma yöntemini kullanan Chrome, böylelikle tarayıcıyı daha optimize bir yapıya ulaştırdı. Tüm bunların yanı sıra en çok dikkat çeken yeniliklerden bir diğeriyse bellek kullanımını üç farklı şekilde ayarlamanıza imkan sağlayan “Orta”, “Dengeli” ve “Maksimum” seçenekleri oldu. Böylelikle kullanıcıların tarayıcı performansını ihtiyaç duyduğu şekilde özelleştirmelerine olanak tanındı.

Gün geçtikçe kullanıcı kitlesini büyütmeye devam eden Google Chrome şu anda dünyanın en popüler internet tarayıcıları arasında yer alıyor. Özellikle de PC pazarında büyük bir hakimiyet kuran platform, şu anda pazarın yüzde 65’ine hitap ediyor.