Google, Bard’ın ismini bu hafta Gemini olarak değiştirebilir

Teknoloji devi Google, yapay zeka yarışında erken bir şekilde yerini aldı. Son dönemlerde büyük bir ses getiren OpenAI’nin ChatPGT ve DALL-E gibi yazılımlarına rakip hizmetler geliştirerek dikkatleri üzerinde toplamayı başaran şirket, AI tabanlı sohbet robotu olan Bard’ın adını değiştirmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, bu hafta Bard platformunu Gemini olarak yeniden adlandırabilir.

Bilindiği üzere Gemini, Google’ın yeni yapay zeka dil modeli olarak geçen yıl piyasaya tanıtılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise şirketin, Bard desteğine sahip olan Google Asistan hizmetinin Gemini olarak adlandırılacağı sızdırılmıştı. Şimdi firmanın hedeflerinin daha büyük olduğu, isim değişikliğinin yalnızca asistan hizmetiyle sınırlı olmayacağı görüldü.

Google’dan Bard’a veda, Gemini’ye merhaba!

Dylan Roussel adlı bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısının paylaştığı bilgilere göre Google’ın değişiklik günlüğünde, şirketin Bard platformunu yeniden adlandırma hamlesinde bulunduğu açığa çıktı. Bununla birlikte şirketin, yapay zeka aracının arayüzünde önemli iyileştirmeler gerçekleştireceği öğrenildi.

Elbette ki tüm bu detaylar şimdilik Google’dan resmi bir doğrulama almadı. Ancak yine de bu iddialar büyük bir dikkat yarattı. Roussel’ın paylaştığı görselde, şirketten geldiği ifade edilen şu cümlelere yer verildi:

“Gemini, Google AI’ye doğrudan erişmenin en iyi yoludur. Bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm işbirliği yetenekleri hala burada ve İkizler döneminde daha da iyi olmaya devam edecek. Ayrıca görsel dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak, okunabilirliği artırmak ve gezinmeyi kolaylaştırmak için kullanıcı arayüzünü de geliştirdik. Herkese Google AI’ye doğrudan erişim sağlama konusunda kararlıyız ve bu hafta itibariyle, desteklediğimiz ülke ve dillerdeki her Gemini kullanıcısı, Google’ın en iyi AI modelleri ailesine erişebilir. Bu bağlılığı daha iyi yansıtabilmek için Bard’ın adını Gemini olarak değiştirdik.”

Google’ın bu hafta Bard platformunu Gemini olarak yeniden adlandıracağı, fakat platformun standart özelliklerinin herhangi bir değişikliğe uğramadan karşımıza çıkmaya devam edeceği aktarıldı. Öte yandan şirket, arayüz konusunda da bazı iyileştirmelerde bulundu. Google, görsel dikkat dağıtıcı unsurları olabildiğince azaltmak için kolları sıvadı. Okunabilirlik oranını artırmaya çalışan firma, gezinmeyi basitleştirmek için bazı düzenlemeler gerçekleştirdi.

Tüm bunların yanı sıra sızdırılan değişiklik günlüğünde gemini.google.com adlı yeni bir alan adı dikkatlerden kaçmadı. Bu domain adresinin, Bard’ın Gemini olarak yeniden adlandırılmış sürümüne yönlendirme yapacağı tahmin ediliyor. Ancak şu anda siteyi ziyaret etmek istediğimizde 404 hata mesajıyla karşı karşıya kalıyoruz.

Gemini Advanced ücretli abonelik sistemi yolda

Sızıntıda dikkat çeken bir diğer unsur ise Gemini Advanced adı verilen ücretli abonelik sürümü oluyor. Daha önce ortaya çıkan iddialarda şirketin Bard’ın Premium abonelik seçeneğini piyasaya süreceği öne sürülmüştü. Anlaşılan o ki söz konusu hamle, Gemini adı altında vücut bulacak. Muhtemelen bu ücretli versiyon, isim değişikliğinin gerçekleşeceği ilk gün kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

Temel sürümde kullanıcıların Gemini Pro dil modelinden faydalanacağı belirtilirken, Bard Advanced’ın ise şirketin en güçlü yapay zeka modeli olan Gemini Ultra 1.0 ile geleceği öne sürülüyor. 150 ülkede aynı gün kullanıma sunulacağı tahmin edilen abonelik hizmetinin başlangıçta sadece İngilizce dilini destekleyeceği, sonrasında diğer dil desteklerinin de yayınlanacağı vurgulanıyor.