Google, Android cihazlar için Cihazımı Bul özelliğini başlattı

Apple tarafından ilk kez 2019 yılında iOS 13 ile birlikte tanıtılan Find My (Bul) özelliği kalabalıktan faydalanarak aktif internet bağlantısı olmayan ve hatta kapalı durumda olan iPhone cihazlarını kolayca bulabilmenize imkan sağladı. Yaklaşık 5 yıl sonra Google da nihayet Apple’a bu konuda cevap vererek Android işletim sistemine sahip telefonlar için Cihazımı Bul (Find My Device) özelliğini kullanıcılara sundu.

Google’ın aylar süren uzun bir çalışma sonrası bugün itibariyle kullanıcılara sunmaya başladığı yeni özellik, kayıp telefon ve tabletlerinizi kolaylıkla bulmanıza yardım edecek. Söz konusu işlevin yüksek gizlilik ve güvenlik standartlarını karşılamak için yoğun bir efor sarf edildiğini açıklayan şirket, Apple kullanıcılarının yıllardır zaten sahip oldukları bu işlevi geç de olsa bünyesine dahil ediyor.

Google’ın yeni özelliği Apple Find My ile benzer şekilde çalışıyor

Google’ın yeni özelliği, Apple Find My ile oldukça benzer bir şekilde çalışıyor. Cihazımı Bul işlevi Bluetooth sinyallerinden yararlanarak kayıp cihazınızın yakınlarda olup olmadığını tarıyor. Şirket, uyumlu Bluetooth takip cihazları sayesinde cüzdan, anahtarlık ya da başka eşyalarınızı da bu özellik kapsamında kullanılabileceğinizi belirtiyor.

Kayıp telefon ya da eşyalarınızın yaklaşık konumunu bulmanıza yardım edecek Google Cihazımı Bul özelliği, kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini ön planda tutuyor. Bunun için izleme verilerinin uçtan uca şifrelendiği aktarılıyor. Halihazırda WhatsApp uygulamasında da yer alan bu şifreleme teknolojisi, özel verilerinize başkalarının erişimini tümüyle sınırlandırıyor.

Google hesabınızı ev konumunuz ile entegre etmeniz, elbette ki yakınınızda yer alan tanımadığınız cihazları izlemenize izin vermeyecek. Örneğin çantanıza bir takip cihazı yerleştirildiği bir senaryoda, Google sizlere bir takip cihazı uyarısı gönderecek. Bilindiği üzere bu işlev Apple Find My’da da yer alıyor. Google’ın söz konusu özelliği şimdiye kadar geciktirme sebebi de bu tehlike uyarısının düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığından emin olmak olarak belirtiliyor.

Wi-Fi bağlantısı ve internet gibi gereksinimlere ihtiyaç duymadan Cihazımı Bul özelliği ayrıca Google Pixel 8 ve 8 Pro kullanıcılarına cihaz kapalı durumda olsa bile hizmet sağlamaya devam edecek. İddialara göre bu ayrıcalıklı fonksiyon, Android’in yeni sürümünü beklemek zorunda kalmadan direkt olarak bahsi geçen cihazlarda kullanılabilecek.

Android 9 ve üzeri cihazlar destekleniyor

Android 9 ve daha yeni mobil işletim sistemleriyle uyumlu bir şekilde çalışan Cihazımı Bul özelliği yakında daha geniş bir entegrasyon sunmaya başlayacak. Google’a göre yakında JBL, Sony ve başka markaların cihazlarına gelen yeni güncellemeler sayesinde kaybolan kulaklıklarınızı da bulmanıza imkan tanınacak.