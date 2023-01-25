Google, Akdeniz’deki 5,4 büyüklüğündeki depremi önceden bildi

Akdeniz açıklarında korkutucu bir deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde yaşanan deprem birçok ilde hissedildi ve vatandaşları oldukça korkuttu. Saat 15.37 sularında gerçekleşen depremin merkez üssünün Antalya – Kaş’ın 85,78 kilometre açığında yaşandığı kayıtlara geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 27,77 kilometre olarak açıkladı. Fethiye, Marmaris ve İzmir’de de hissedilen depremden kısa bir süre önce vatandaşların dikkatini çeken bir olay yaşandı. Android Deprem Uyarı Sistemi, yaşanan depremi dakikalar önce tahmin ederek kullanıcıları bilgilendirdi.

“Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla’nın Seydikemer ilçesinde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.” mesajıyla sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama gerçekleştiren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşların yüreğine su serpti.

5,4 büyüklüğünde gerçekleşen depremden hemen sonra, depremin etkilendiği bölgelerde yaşayan pek çok sosyal medya kullanıcısı, Google Android Deprem Uyarı Sistemi sayesinde depremden önce önlem alma şansı bulduklarını aktardı. Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon kullanıcıları için ücretsiz olarak sağlanan bu hizmet, Twitter gündeminde ilk sıradan kendine yer bulmayı başardı.

Android Deprem Uyarı Sistemi nedir ve nasıl çalışır?

Teknoloji devi Google, yaklaşık üç yıldır Google Play Hizmetleri aracılığıyla Android işletim sistemine sahip olan ichazları mini birer sismometrelere dönüştürdü. Bu sayede cihazların sensörleri kullanılarak yakınlarda meydana gelebilecek olan depremlerin varlıkları kolay bir şekilde tespit edilmeye başlandı. Uyarı sistemiyle kullanıcıları depremin büyüklüğü ve merkez üssünden olan mesafe hakkında bilgilendiren şirket, aynı zamanda bildirimi açtığınız zaman size depremden nasıl korunacağınıza dair de çeşitli ipuçları gösteriyor.

Google’ın açıkladığı bilgilere göre bu teknoloj, akıllı telefon cihazlarında yerleşik olarak bulunan ivmeölçerler ve sensörlerden alınan bilgilere dayalı sismograflar ile birlikte çalışıyor. Bir mobil cihazın ivmeölçeri yerin hareketini kolay bir biçimde algıladığı için Google sistemine bir uyarı gönderiyor. Bu sayede kullanıcılar, cihazlarına gelen bildirimle birlikte tedbirlerini erkenden alma şansına sahip oluyor.

Google tarafından geliştirilen Android Deprem Uyarı Sistemi, bugün Akdeniz açıklarında meydana gelen depremden de görüldüğü üzere Türkiye’de de çalışıyor. Şu anda yalnızca Android işletim sistemine sahip modellerde ücretsiz olarak çalışan yazılım, Google’ın açıklamalarına göre deprem gibi doğal kaynaklı ölümlerin önlenmesinde yetkililere destek olmak amacıyla yardımcı bir araç işlevi görüyor.

Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl açılır?

Google Android Deprem Uyarı Sistemi oldukça basit bir şekilde etkinleştirilebiliyor. Yalnızca birkaç saniyenizi ayırarak aşağıdaki adımları takip edebilir ve sizler de cihazınızda yer alan bu önemli fonksiyondan faydalanabilirsiniz:

Cihazınızın “Ayarlar” bölümüne gidin.

“Konum” seçeneğini seçin.

“Deprem Uyarıları” üzerine tıklayın.

“Alarm Sistemini” etkinleştirin.

Yukarıdaki adımlar her Android telefonda aynı sıraya sahip olmayabilir. Eğer bu adımlarla söz konusu özelliği etkinleştiremediyseniz, cihazınızın Ayarlar sayfasında arama ‘Deprem Uyarıları’ şeklinde arama yaparak aradığınız sayfaya hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Son olarak bu fonksiyonu kullanmak için cihazınızın bir Wi-Fi ağına ya da mobil veriye sahip olması gerektiğini belirtmekte yarar var.