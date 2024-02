Gmail kapanıyor mu? Google açıklama yaptı

2004 yılından bu yana hayatımızda olan Gmail kapanıyor mu? Google’ın popüler mail servisi ile ilgili son günlerde dikkat çekici bir iddia yayılmaya başladı. Sosyal medyada dolaşan söylentiler, Gmail’in yakında kapatılacağına işaret ediyordu.

Teknoloji devi Google nihayet konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulundu. Şirket, sosyal medyadaki bu iddiaları yalanladı. Kullanıcıların internette yayılan sahte mesajlara itibar etmemesini isteyen şirket, konuyla alakalı resmi bir açıklamada bulundu.

Google, Gmail’in resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yapmış olduğu açıklamada platformun kapatılacağı yönündeki iddiaları tümüyle reddetti. Şirket, “Gmail kalıcı olarak burada” açıklamasında bulundu.

Gmail is here to stay.

— Gmail (@gmail) February 22, 2024