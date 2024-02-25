Gmail kapanıyor mu? Google açıklama yaptı

2004 yılından bu yana hayatımızda olan Gmail kapanıyor mu? Google’ın popüler mail servisi ile ilgili son günlerde dikkat çekici bir iddia yayılmaya başladı. Sosyal medyada dolaşan söylentiler, Gmail’in yakında kapatılacağına işaret ediyordu.

Teknoloji devi Google nihayet konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulundu. Şirket, sosyal medyadaki bu iddiaları yalanladı. Kullanıcıların internette yayılan sahte mesajlara itibar etmemesini isteyen şirket, konuyla alakalı resmi bir açıklamada bulundu.

Google’dan beklenen açıklama geldi

Google, Gmail’in resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yapmış olduğu açıklamada platformun kapatılacağı yönündeki iddiaları tümüyle reddetti. Şirket, “Gmail kalıcı olarak burada” açıklamasında bulundu.

Gmail is here to stay. — Gmail (@gmail) February 22, 2024

“Gmail kapanıyor mu?” tartışmaları geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan sahte bir mektupla başlamıştı. İddialara göre Google’ın Gmail’i yakında kademeli bir şekilde durdurmaya başlayacağı belirtiliyordu. 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren platformun kapatılacağı öne sürülmüştü. Ortaya çıkan bu dedikodular, Google’ın platformun temel HTML sürümünü sonlandırma kararından kısa bir süre sonra geldi.

Gmail’in kısa süre önce sonlandırılan HTML sürümü, bağlantı hızı konusunda problem yaşayan ya da eski internet tarayıcılarını tercih eden kullanıcıların Gmail’de daha hızlı ve uyumlu bir deneyime sahip olmalarına imkan sağlıyordu. Ancak bu seçenek Ocak ayında devre dışı bırakıldı.

Son günlerde büyük bir dikkat toplayan, fakat Google tarafından yalanlanan sahte Gmail bildirisi şu şekilde karşımıza çıkıyordu: