Dünyanın tamamen yapay zeka ile yönetilen ilk devleti kuruldu

Dünyada bürokrasi, parlamento ve insan yöneticiler yerine tamamen yapay zeka algoritmalarıyla idare edilen ilk devlet kuruldu.

Devletin tüm yönetim kademeleri, adalet sistemi ve bütçe planlaması blokzincir altyapısı üzerinde çalışan akıllı yapay zeka sistemleri tarafından yürütülüyor.

Bu fütüristik girişim, insan kaynaklı yolsuzluk ve karar hatalarını sıfırlamayı amaçlıyor.

Sensay adlı teknoloji girişim şirketi, Filipinler’in Palawan eyaletindeki bir adada kendi mikro ulusunu, yani kendi kendini ilan eden küçük bir devleti kurdu. Bilim kurgu senaryolarını aratmayan bu dikkat çeken gelişme, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

CNN tarafından aktarılan bilgilere göre buradaki tüm yürütme yetkisi bireyler yerine yapay zekaya emanet edilmiş durumda. Şirket, belirli tarihi şahsiyetlerin metinleri ve belgeleri üzerinde eğitilmiş dil modelleri sayesinde bu fütüristik projeyi hayata geçirdi.

Tarihi liderler yapay zeka ile yeniden hayat buluyor

Hükümet toplamda 8 farklı yapay zeka karakterinden oluşuyor. Başkan, Romalı Stoacı filozof ve askeri stratejist Marcus Aurelius’un dijital bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Churchill ise başbakan koltuğunda oturuyor.

Sun Tzu askeri danışman, Alexander Hamilton ekonomik bloğu yönetiyor ve Leonardo da Vinci kültürel bloğu yönetiyor. Eleanor Roosevelt, Nelson Mandela ve Mahatma Gandhi de konseyde yer alıyor.

Her karakter, mektuplar, konuşmalar, anılar gibi birincil kaynaklar kullanılarak eğitiliyor ve prototipinin düşünme tarzını taklit ediyor.

Adanın ikamet programı 2027’de başlayacak

Adanın yönetim mekaniği teoride basit, pratikte ise karmaşık görünüyor. Yapay zeka altyapı inşaatı ya da bütçe tahsisi ile ilgili bir öneri sunabiliyor. Konsey girişimi inceliyor, modeldeki katılımcılar argümanlarını paylaşıyor ve ardından oylama yapıyor.

Sonrasında insanlar kararı derhal uygulamakla yükümlü tutuluyor. Proje kurucusu Dan Thomson, bunu uygulayacak birini bulmanın son derece zor olduğunu kabul etti. Kişisel hırsları olmayan ve algoritmaya uymaya istekli birine ihtiyaç duyuluyor.

Ada, popüler turistik yer Coron Adası’na yakın, 3,4 kilometrekarelik küçük bir yapıya sahip. Thomson, burada yaklaşık otuz villa inşa etmeyi ve zaten dalış ve takımadaları için Palawan’a gelen gezginleri ağırlamayı planlıyor.

Kalıcı sakin sayısının az olacağını tahmin ediyor. Deneye katılanların çoğu, fiziksel olarak yer değiştirmeden dijital vatandaşlık anlamına gelen e-ikamet statüsü alacak. İkamet programı 2027’de başlayacak. Fakat başvurular şimdiden kabul ediliyor ve on iki binden fazla başvuru alındı.