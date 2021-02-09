Genç YouTuber sahte soygun videosu çekerken öldürüldü

YouTube ve TikTok gibi popüler video platformlarında daha fazla kişinin dikkatini çekmek amacıyla çekilen videolar bu kez 20 yaşında bir gencin canına mal oldu.

ABD’de yaşayan 20 yaşındaki genç YouTuber Timothy Wilks, kanalında yayınlamak amacıyla sahte soygun videosu çekerken silahla öldürüldü.

Üzücü olay 5 Şubat Cuma günü akşam saatlerinde, ABD’nin Tenessee eyaletinin başkenti Nashville’de gerçekleşti. 20 yaşındaki genç YouTuber Timothy Wilks, yanındaki bir arkadaşıyla birlikte bir macera parkında sahte soygun videosu çekmek amacıyla ellerindeki bıçaklarla insanların üzerine yürümeye başladı.

Bıçaklarla üzerine yüründüğünü gören 23 yaşındaki başka bir genç ise, yanında taşıdığı silahla Wilks’i vurarak öldürdü. Wilks’i vuran genç, polise yaptığı açıklamasında bunun bir şaka olduğunun farkında olmadığını ve kendini savunmak amacıyla silahını ateşlediğini ifade etti.

Wilks’in ölümü üzerine tutuklanan olmadı.

YouTube yasaklamıştı

YouTube gibi platformlarda şaka amacıyla üretilen içeriklerin sayısı hayli fazla. Ancak her ne kadar şaka olsa da, diğer insanların sağlığını tehlikeye atan videolar bir süredir tartışmaya yol açıyordu.

Bu tür videoların tehlike arz ettiğini farkeden YouTube, bundan yaklaşık iki yıl önce bu tür tehlikeli videoların yasaklanmasını içeren bazı kısıtlamalar getirmişti. Şaka amacıyla da olsa silah, tehdit, soygun içeren veya halk sağlığını tehlikeye sokan diğer içerikler yasaklı içerikler listesine dahil edilmişti.

2019’un Ağustos ayında da sıra dışı yoga pozları vermek isteyen bir üniversite öğrencisi, altıncı kattan düşerek hayatını kaybetmişti.