Gemini, Google Bard’ın yerini aldı! Ücretli abonelik sistemi geldi

Google, yapay zeka tabanlı sohbet robotu olan Bard platformunun ismini Gemini olarak değiştirdi. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iddialar, şirketin zaten bu hafta böyle bir hamlede bulunacağını bekliyordu. Şirket, yapmış olduğu basın toplantısında yenilenen Gemini’ye ilişkin tüm detayları duyurdu.

Google’ın almış olduğu bu dikkat çekici karar, kısa bir süre önce Microsoft tarafından atılan benzeri bir hamleyi akıllara getiriyor. Bilindiği üzere Microsoft şirketi geçtiğimiz haftalarda Copilot’u daha bütünlüklü bir hale getirmek adına bazı önemli yeniliklerde bulundu ve Bing Chat’in ismini Copilot olarak yenileyip ekosistemini genişletmeye odaklandı. Google’dan gelen hamle de Microsoft’un bu kararını bizlere çağrıştırıyor.

Google Bard artık Gemini adıyla devam edecek

Google’ın ilk olarak geçen yılın Aralık ayında piyasaya duyurduğu yapay zeka modeli Gemini, programlama kodu yazma ve matematik problemleri çözme gibi gelişmiş yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekiyordu. Duyurulduğu dönemden bu yana Bard’da işlev gösteren hizmet, artık Bard’ın yerini tamamen almış oldu.

Bard’ın adını Gemini olarak değiştiren şirket, aynı zamanda bir dizi ilgi çekici yeniliğini de duyurdu. Bunlar arasında Android için özel uygulama ya da iOS için Google uygulaması aracılığıyla erişim gibi seçenekler eklendi. Sohbet robotunun temel özelliklerinin aynı kaldığı belirtildi. Fakat buna ek olarak metin, ses ve görüntü formatlarındaki komutlar için destek eklendi.

Bard Advanced abonelik hizmeti çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Aralık ayında duyurulan Gemini Ultra teknolojisine sahip olan Bard Advanced ücretli abonelik seçeneği kullanıcılara sunuldu. Google’ın en gelişmiş AI dil modelinden yararlanan bu üyelik paketi, iki ay ücretsiz deneme avantajıyla kullanıcılarla buluşacak. Bu ayrıcalığa devam etmek isteyen kullanıcıların sonrasında aylık 19,99 dolar ödemeleri gerekecek.

Gemini Advanced seçeneğinden faydalanmak için Google One’ın yeni AI Premium kategorisine abone olmanız gerekiyor. Bu paketin sunduğu tüm ayrıcalıklar ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Google hizmetlerinde 2 TB paylaşılan depolama alanı, Google Fotoğraflar, Google Meet ve Google Takvim’de üst düzey özellikler, Gemini Ultra 1.0 ile Gemini Advanced’a erişim imkanı, Gmail, Dokümanlar ve daha fazlasında içerik oluşturma desteği.

ChatGPT Plus’tan daha avantajlı geliyor

Gemini Advanced abonelik hizmeti rakiplerine kıyasla uygun bir fiyat sunuyor. Bilindiği üzere OpenAI’nin ChatGPT Plus seçeneği aylık 20 dolar karşılığında elde edilebiliyor. Fakat bu paket yalnızca GPT-4 erişimi vadediyor. Google’da ise kullanıcılar için birbirinden ilgi çekici birçok seçeneğe yer veriliyor.

Google Asistan & Bard başkan yardımcısı ve genel müdürü Sissie Hsiao, Gemini hizmetinin yepyeni bir ekosisteme kapı açacağını belirtti. Şirketin bununla alakalı uzun vadeli hedefleri olduğunu dile getiren Hsiao, amaçlarının yapay zeka araçlarını insanlar için olabileceğinde basit ve erişilebilir bir hale getirmek olduğunu vurguladı.

Gemini’nin yeni versiyonuna göz atmak için gemini.google.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Gemini Android uygulaması şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma sunulurken, ilerleyen günlerde Türkiye’de de uygulamaya erişim sağlanabileceği tahmin ediliyor.