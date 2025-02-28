Gelir İdaresi Başkanlığı, Binance TR’deki “kira geliri” krizine cevap verdi

Bazı Binance TR kullanıcıları son günlerde GİB'den ilginç bir SMS alıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı bazı kullanıcılara "konut kira geliri" elde ettiklerine yönelik mesaj gönderiyor.

Fakat bu durumun Binance TR'deki hatalı bir işlemden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Kripto para yatırımcıları son günlerde ilginç bazı problemlerle karşılaştı. Binance TR platformundan para çeken kullanıcılar, dün Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından gelir vergisine tabi oldukları yönünde şaşırtıcı bir mesaj aldı. Platformdan yapılan para çekim işlemlerinin Gelir İdaresi’ne garip bir şekilde “kira geliri” olarak yansıtıldığı ortaya çıktı.

Gelir İdaresi Başkanlığı dün çok sayıda kripto para yatırımcısına “konut kira geliri elde ettiğiniz tespit edilmiştir” şeklinde mesaj gönderdi. Platformun son dört yıl boyunca bazı para çekme işlemlerini “kira ödemesi” şeklinde yansıttığı, bunun da aynı şekilde sistemlere geçtiği anlaşıldı.

GİB “kira geliri” SMS’lerine yönelik açıklamada bulundu

Gelir İdaresi Başkanlığı 1 Mart tarihinde başlayacak gelir vergisi beyan dönemine bağlı olarak vatandaşlara bilgilendirme maksatlı SMS’ler iletmeye başladı. Bununla birlikte bankaların Hazine ve Maliye Bakanlığı’na düzenli bir şekilde göndermiş olduğu para transferi kayıtlarından da faydalanıldığı vurgulandı.

GİB banka sistemlerinde gerçekleştirilen yanlış kodlamalar veya para transferi esnasında kullanıcılar tarafından yanlış işaretlenen kategoriler yüzünden bazı ödemelerde yanlışlıkla “kira geliri” bildirildiği ifade edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı halihazırda kira geliri olmayan vatandaşların bu hatalı SMS’leri dikkate almamaları tavsiye edildi. Binance TR henüz bu konuda resmi bir açıklamada bulunmasa da kripto para platformundan gerçekleştirilen para çekim işlemlerinin herhangi bir vergi yükümlülüğü oluşturmadığı vurgulandı.

Son olarak sosyal medya kullanıcılarından alınan geri bildirimlere göre benzer durumlar BTC Türk gibi diğer bazı kripto para borsalarında da yaşandı. Ancak beyana tabi kira geliri olmayan vatandaşların bu mesajları dikkate almamaları söyleniyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu: