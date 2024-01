Game of Thrones evreninde geçecek 3 animasyon dizisi geliyor

Ünlü yazar George R.R. Martin tarafından kaleme alınan Buz ve Ateşin Şarkısı isimli fantezi temalı kitap serisinden ilham alan Game of Thrones dizisi kısa sürede dünya çapında büyük ilgi gördü. İlk bölümüyle 2011’de HBO ekranlarında yayınlanan dizi, Türkiye’de ise CNBC-E kanalında seyircisiyle buluşmuş ve sekiz sezondan oluşan etkileyici hikayesiyle adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. Ortaya çıkan son bilgilere göre ise unutulmaz Game of Thrones evreni yeni animasyon dizileriyle büyüyecek.

HBO’nun şu sıralar üç yeni Game of Thrones animasyon dizisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Tecrübeli yazar George R.R. Martin’in blog sayfasında yayınlanan son yazıda, henüz başlangıç aşamasında olan projelere ilişkin ilk ipuçları verildi. Başarılı sanatçı, “bazı projelerde bir sonraki adımı atmaya yakınız” diyerek hayranlarını hareketlendirdi.

Game of Thrones dünyası yeni animasyon dizileri ile genişleyecek

Game of Thrones evreninin yaratıcısına göre başlangıç aşamasında masada dört farklı fikir vardı. Fakat ekip, zaman içinde bunlardan bazılarını eleyip yeniden şekillendirmeye karar verdi. Bu projelerden bir tanesinin, efsane Corlys Velaryon’un Essos denizlerindeki yolculuğunda yaşadığı bir dizi sıra dışı macerayı konu alan, House of the Dragon’un öncesini anlatan ve daha önce duyurulan 9 Voyages (9 Yolculuk) olacak.

Martin’e göre bu projenin animasyon olarak geliştirilmesi, canlı aksiyon uyarlamasında yaşanabilecek potansiyel bütçe problemlerinden kaynaklanıyor. Martin’in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde oluyor: “Dizinin yarısının denizde geçmesi ve her hafta farklı bir liman oluşturma ihtiyacı nedeniyle canlı aksiyon versiyonu aşırı derecede pahalı olurdu. Animasyonla tüm dünyayı gösterme şansımız çok daha yüksek.”

Şu anda HBO tarafından üç farklı Game of Thrones animasyonu geliştirildiğini ifade eden George R.R. Martin, “yine de Hollywood dünyasında hiçbir şeyin kesin olmadığını” ifade ederek, yine de bu projelerin hayata geçmesi halinde izleyicilerin büyüleyici bir sonuçla karşılaşacağını, bunun için kesinlikle çok fazla çalışacaklarını ifade etti.

Game of Thrones spin-off’u olacak 9 Voyages animasyon dizisinin senaryosu, daha önce Roma ve The Mentalist projeleriyle karşımıza çıkan Bruno Heller tarafından kaleme alınıyor. Fakat merakla beklenen projede, daha önce Game of Thrones’ta Corlys Velaryon’a hayat veren ünlü oyuncu Steve Toussaint’ın yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Serinin hayranları başarılı oyuncunun sesiyle projeye eşlik edeceğini tahmin ediyor.

Bunun yanı sıra HBO’nun bir başka uyarlaması ise A Kinght of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight olacak. Öte yandan Kit Harington’ın başrolünü üstlendiği bir Jon Snow spin-off’u ve Aegon Targaryen’in Westeros’u fethini konu alan bir prequel dizisi gibi farklı animasyon fikirleri üzerinde de çalışılıyor.