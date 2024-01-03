Galaxy S24’ün yapay zeka özellikleri internetsiz çalışmayacak

Samsung Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesi için geri sayım başladı. Merakla beklenen cihazlar, kısa süre önce Samsung’un Avustralya’daki resmi X hesabı üzerinden yapılan duyuruda, 17 Ocak tarihinde piyasaya tanıtılacağı doğrulanan modeller, Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinin başrol kahramanları olacak. Gelişmiş yapay zeka özellikleri ile karşımıza çıkacak Galaxy S24 serisinden yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yakın zamanda Brezilya’daki bir perakende mağazasında tanıtım afişiyle ortaya çıkan Galaxy S24 serisi, afişte iddialı yapay zeka özelliklerine sahip olan Galaxy AI teknolojisinden güç alacağını vurguluyordu. Şimdilik beklenen modellerin yapay zekasına dair doğrulanmış az sayıda bilgiye sahibiz. Fakat gelen son iddialar, serinin AI yetenekleri hakkında ilk ipuçlarını veriyor.

Galaxy S24 serisinin yapay zeka özellikleri hakkında yeni bilgiler geldi

SamMobile tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung Galaxy S24 serisine güç verecek yapay zeka, ne yazık ki birtakım kısıtlamalar sunacak. Cihazdaki AI özelliklerinden yararlanabilmek için kullanıcıların bir internet bağlantısına sahip olmaları gerekecek. Maalesef hizmet, internetsiz bir şekilde yerel olarak çalışmayacak.

Galaxy AI’nin internet bağlantısı gereksinimi, muhtemelen yapay zekanın kullanıcılardan gelen istekleri işlemek adına uzaktaki bir sunucudan yardım alması nedeniyle ortaya çıkıyor. Örneğin teknoloji devi Google, AI işlemlerini yerel olarak cihazdan gerçekleştirebiliyor. Fakat Samsung’un bu kararı, yapay zekanın daha gelişmiş bir yapıya sahip olabileceğini ve karmaşık işlemleri tamamlayabilmek için internete bağlı olduğunu akıllara getiriyor.

İlgi çekici özellikler sunulacak

Yeni yapay zeka özellikleri ile birlikte Galaxy S24 serisi kullanıcılarına bir dizi ayrıcalıklı özellik sunulacak. Bunlar arasında örneğin fotoğraflardaki nesneleri dilediğiniz gibi hareket ettirip ortadan kaldırabileceğiniz, bunun yanı sıra kompozisyona yeni öğeler ekleyebileceğiniz Üretken Düzenleme adı verilen pratik bir işlev bulunuyor.

Bunun yanı sıra cihazlara gelecek diğer bir öne çıkan özellik ise insanların yabancı yabancı dilde konuşan bireylerle Canlı Çeviri özelliği sayesinde anlık olarak dil bilmeye ihtiyaç olmadan sohbet etmelerine imkan sağlayacak bir işlev oluyor. Bu özelliğin hayata geçmesi halinde şirket, iletişimde adeta bir devrim yaratmayı başaracak gibi görünüyor.

İddialara göre merakla beklenen Galaxy S24 serisinin fiyatları 899 Euro’dan başlayacak. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 29 bin TL’ye tekabül ediyor. Fakat elbette ki resmi fiyat bilgisini 17 Ocak tarihinde gerçekleşecek lansman etkinliğine kadar resmi olarak öğrenemeyeceğimizi hatırlatmakta yarar var.