FTX’in hikayesi televizyon dizisine dönüşüyor

Son zamanlarda yaşanan FTX krizi bir süre daha konuşulacak gibi görünüyor. Öyle ki bundan pay koparmak isteyen Amazon, FTX’in hikayesini konu alan yeni bir televizyon dizisi üzerinde çalışıyor.

Variety’nin haberine göre FTX dizisi için kolları sıvayan Amazon, bunun için Marvel filmleri ile bilinen Russo kardeşlerin prodüksiyon firması AGBO ile anlaşmış durumda. 2023’ün ikinci çeyreğinde çekimlerine başlanacağı belirtilen dizi, kripto para devi FTX’in çöküşünü anlatacak.

Russo kardeşler tarafından yapılan açıklamada, FTX krizinin bugüne kadar yaşanmış en büyük dolandırıcılıklardan biri olduğu ve ünlülerden siyasete, teknolojiden modern finansa kadar birçok sektörü ilgilendirdiği belirtildi.

FTX’in çöküşü

FTX ve şirketin CEO’su Sam Bankman-Fried popüler kripto para borsasının çökmesinin ardından bir süredir tüm dünyada medyanın ilgi odağı haline gelmişti. Binance’in FTX’i satın alarak şirketi bu durumdan kurtarma isteği ve ardından bu satın almadan vazgeçmesi krizi daha büyük boyutlara ulaştırmıştı.

FTX CEO’su Sam Bankman-Fried ise Twitter DM üzerinden VOX’a verdiği röportajda kripto para düzenleyicilerini eleştirmiş, ancak şirketin iflas etmesiyle ilgili üzüntüsünü ve pişmanlıklarını dile getirmişti. Ayrıca şirketin kasasındaki para ile çalışanlarına ev satın alındığı ve en büyük 50 alacaklısına ise toplamda 3 milyar dolardan fazla borcu olduğu ortaya çıkmıştı.

Kriz hikayelerinden televizyon dizilerine…

Yaşanan bu tür krizler, ardında uzun uzun konuşulması gereken hikayeler bırakıyor. Bu hikayeler de dizi ve film yapımcıları için önemli birer kaynak haline geliyor. WeWork ve Adam Neumann fiyaskosunu anlatan “We Crashed” (Apple TV+), Theranos-Elizabeth Holmes krizini ele alan “Dropout” (Hulu), Uber için hazırlanan “Super Pump” (Showtime) veya Tinder dolandırıcısı Simon Leviev’i konu alan “The Tinder Swindler” (Netflix) gibi yapımlar bunlardan bazıları olarak karşımıza çıkıyor. Görünen o ki, Amazon da FTX krizinden pay çıkararak kendi kütüphanesine benzer bir hikayeyi dahil etmek istiyor.

Bahar aylarında çekimlerine başlanacak yeni Amazon Prime dizisi ise FTX’in iflasını ve tüm kriz sürecini ele alacak. Dizide konuyu yakından takip eden gazetecilerin röportajları ve süreç içerisinde yaşanan önemli noktalardan bahsedilecek.

Dizinin ne zaman gösterime gireceği ise henüz belli değil.