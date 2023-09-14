Fransa, iPhone 12 satışlarını yasakladı: Apple’dan cevap geldi

Fransa hükümeti önemli bir karar alarak tüm dünyanın gözlerini üzerine çekti. Hükümet, bir ajansın cihazların kabul edilebilir sınırın üzerinde radyasyon yaydığını tespit etmesi üzerine iPhone 12 serisi akıllı telefon modellerinin satışını yasakladığı. Ortaya çıkan bu dikkat çekici karar, Fransa Maliye, Ekonomi, Dijital ve Endüstriyel Egemenlik Bakanlığı Dijital Dönüşüm ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Delegesi Jean-Noel Barrot tarafından da doğrulandı.

Macron hükümetinin yaptığı açıklamaya göre düzenleme kurumu ANFR, testlerin spesifik emilim oranının (SAR) yasal olarak izin verilenden biraz daha yüksek olduğunu kanıtlamasının ardından söz konusu raporla alakalı Apple‘ı bilgilendirdi. Bakan Jean-Noel Barrot aynı zamanda Fransız hükümetinin halihazırda satılmış olan cihazların geri çağrılması olasılığını bile araştırdığını dile getirdi.

Fransa, iPhone 12 cihazlarını geri toplayabilir

Jean-Noel Barrot, Apple şirketinin söz konusu problemi çözeceğini umduğunu dile getirdi. Aksi takdirde ise dolaşımdaki tüm iPhone 12’lerin geri çağrılması emrini vermeye hazır olduğunu ifade etti. Bu hassas kuralların herkes için geçerli olduğunu aktaran Barrot, “Devler dahil herkes için kurallar aynıdır” dedi.

AFNR, akredite laboratuvarların telefonun elde tutulduğu ya da pantolon cebinde tutulduğu simüle edilen testler sırasında vücut tarafından kilogram başına 5,74 watt elektromanyetik enerji emilimi bulduğunu paylaştı. Bu noktada Avrupa standardı, kilogram başına 4,0 watt’lık SAR olarak biliniyor.

Apple’dan iddialara cevap geldi

Apple, Fransa hükümetinin iPhone 12 ile ilgili iddialarına ilişkin cevapta bulundu. Konuyla alakalı olarak yorum yapması istenen şirket, iPhone 12 serisinin küresel radyasyon standartlarıyla uyumlu olduğunun pek çok uluslararası kuruluş tarafından onaylandığını aktardı.

Şirket aynı zamanda ANFR’ye bağımsız kuruluşlar ve kendisi tarafından gerçekleştirilen laboratuvar testlerinden elde edilen çeşitli sonuçları zaten sağladığını aktardı. Burada belirlenen amaç, cihazların önerilen SAR standartları dahilinde olduğunu kanıtlamak olarak biliniyor.

Belçika da devreye girdi

Fransa hükümetinin iPhone 12 serisinin aşırı radyasyon yaydığını açıklaması ve cihazların satışlarını durdurmasının hemen ardından Belçika hükümetinden de önemli bir açıklama geldi. Hükümet, emisyonların Avrupa Birliği tarafından kabul edilebilir standartlar dahilinde olup olmadığını analiz etmek için bağımsız kuruluşlar görevlendirilmesi gerektiğini açıkladı. Sorun teyit edildiği takdirde ise satışların yasaklanabileceğini duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Belçika’nın Dijitalleşmeden Sorumlu Dışişleri Bakanı Mathieu Michel şu ifadelere yer verdi: