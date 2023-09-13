Football Manager 2024 çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

Sports Interactive çok yakında yeni Football Manager (FM) oyunu ile hayranları karşısına çıkacak. Dünya çapında kalabalık bir oyuncu grubu tarafından ilgiyle oynanan menajerlik simülasyonu için artık geri sayım başladı. Football Manager 2024 çıkış tarihi resmi olarak duyuruldu. Öte yandan şirket, oyunun satış fiyatı hakkında da bilgi verdi.

Sports Interactive Direktörü Miles Jacobson merakla beklenen yeni oyunla alakalı şu cümlelere yer verdi: “FM23’ün geçen ay inanılmaz bir sayıya ulaştığını ve rekor altı milyon oyuncuya ulaştığını gördükten sonra, bugün Football Manager 2024’ün lansmanını onaylamaktan gurur duyuyorum. Söz konusu yapım, tarihimizdeki bu bölümün kapanışı ve şimdiye kadar ürettiğimiz en eksiksiz versiyondur.”

Football Manager 2024 ne zaman çıkacak?

Football Manager 2024 çıkış tarihi açıklandı. Geniş bir kitlenin merakla beklediği bu yapım, 6 Kasım tarihinde bir dizi platformda oyuncularla buluşacak. Oyunun Xbox ve mobil cihazların yanı sıra bilgisayarlarda da kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Xbox Game Pass Ultimate paketi abonelerinin ise Microsoft’un abonelik hizmeti aracılığıyla PC oyununu ilk günden itibaren herhangi bir ek ücret ödemeden oynayabileceği vurgulanıyor.

Xbox, PC ve mobil cihazların yanı sıra oyun lansman günü itibariyle PlayStation ve Nintendo Switch konsollarında da yayınlanacak. Oyunun resmi lansman duyurusunda şirket, şu anda başlayan ön sipariş aşamasında oyunu satın alan kullanıcıların iki hafta erkenden, yani 23 Ekim tarihinde oyuna ulaşabileceği aktarılıyor. FM24’ün resmi duyuru videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Football Manager 2024 fiyatı belli oldu

Football Manager 2024 çıkış tarihi 6 Kasım’ı işaret ederken, oyunun fiyatı ise şimdiden büyük bir dikkat toplamış durumda. Merakla beklenen yapımın 899 TL karşılığında satılacağı belirtiliyor. Ancak ön sipariş aşamasında yüzde 10 oranında bir indirim sayesinde oyunu 809,10 TL‘den kütüphanenize eklemeniz mümkün oluyor. Elbette ki bu rakamlar yalnızca konsol ve PC platformları için geçerli. Mobil cihazlarda ise şirket, büyük bir sürpriz vaat ediyor.

Netflix platformu ile anlaşma yapan Sports Interactive ekibi, Football Manager 2024’ü iOS ve Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ve tabletlerde Netflix abonelerine ücretsiz bir şekilde sunacak. Dijital platforma abone olan kullanıcılar herhangi bir ek ücret ödemek zorunda kalmadan oyuna tam erişim sağlayabilecek.