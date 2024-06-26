Fiyat-performans telefonu Redmi Note 13 Pro yeni renk seçeneklerine sahip oldu

Fiyatına oranla iddialı bir performans ortaya koyan Redmi Note 13 Pro cihazı “en çok satan telefonlar” listelerinde ön sıralarda yer alıyor. Dünya çapında etkileyici bir satış başarısına imza atan cihaz geçen yılın sonlarında Çin’de piyasaya sürülmüş, bu sene Ocak ayında ise global olarak raflarda boy göstermeye başlamıştı.

Son derece şık bir tasarıma ev sahipliği yapan Redmi telefonu oldukça zarif ve modern bir görünüm sunuyor. Ön tarafta ince bir çerçeve tasarımı ve merkezi konuma yerleştirilmiş delik çentik detayı sunan model, arka kısımda ise kare şeklinde tasarlanmış bir kamera modülü taşıyor. Xiaomi’den gelen son bilgilere göre telefon yeni renk seçenekleriyle tasarım konusundaki iddiasını sürdürerek tüketicileri cezbetmeye devam ediyor.

Redmi Note 13 Pro yeni renk opsiyonlarıyla beğeni topladı

Eylül 2023’te Çin’de piyasaya sürülen performans canavarı Redmi telefonu siyah, beyaz, mavi ve altın olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle raflara yerleşmişti. Fakat son bir hafta içinde cihaz iki yeni renk seçeneği daha aldı.

Geçtiğimiz günlerde Olive Green (Zeytin Yeşili) rengiyle karşımıza çıkan ürün, GSMArena’nın haberine göre şimdi Scarlet Red adı verilen kırmızı renk opsiyonuyla göz alıcı bir görünüme ulaştı. Alaş kırmızıya yakın bir renk olan Scarlet alev ve kanın bir araya geldiği bir renk olarak nitelendiriliyor.

Oldukça canlı bir kırmızı tonuyla karşımıza çıkan yeni renk seçeneğinde siyah çerçeveler kullanılmaya devam ediliyor. Kırmızı ve siyahın bir araya gelmesiyle beraber dikkat çekici bir kontrast sağlanıyor. Bununla birlikte kamera modülünün de yine siyah renkle karşımıza çıkması, iki tonun birbiriyle uyum içinde görünmesine katkıda bulunuyor.

Redmi Note 13 Pro için gelen yeni renk seçenekleri şu anda yalnızca Hindistan pazarında satılıyor. Xiaomi’nin resmi internet sitesi, Flipkart, Amazon ve çeşitli perakende satış mağazalarında listelenmeye başlayan yeni renk versiyonlarının yakında diğer ülkelerde de raflara gelebileceği tahmin ediliyor.

Redmi Note 13 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç, 1,5K çözünürlüklü AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

6,67 inç, 1,5K çözünürlüklü AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, IP54, Wi-Fi 5, NFC, stereo ses ve USB-C

5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, IP54, Wi-Fi 5, NFC, stereo ses ve USB-C Batarya kapasitesi: 67 watt hızlı şarj destekli 5.100 mAh pil

İki yeni renk seçeneğiyle dikkatleri üzerine çeken Redmi modeli, güncellenen renklere rağmen donanım tarafında herhangi bir değişiklik göstermiyor. 120 Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlük kalitesine sahip 6,67 inç AMOLED ekran sunan ürün, ön tarafta 16 MP’lik bir selfie kamerası taşıyor. Cihazın arka kısmında ise 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensörden oluşan güçlü bir kamera seti bulunuyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen yüksek performansa sahip Snapdragon 7s Gen 2 yonga setini kalbinde taşıyan Redmi Note 13 Pro modeli 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı seçenekleriyle eşleştiriliyor. 67 watt hızlı şarj desteğine sahip ürün 5.100 mAh pil kapasitesi sunuyor.