    Steam Türkiye’de haftanın en çok satan oyunları belli oldu (12-19 Mayıs 2026)

    Steam Türkiye’de 12-19 Mayıs haftasında en çok satan oyunlar resmen açıklandı.
    Forza Horizon 6 ve Subnautica 2 zirvede
    Kapakta yer alan oyunlar: Subnautica 2 ve Forza Horizon 6
    • Steam Türkiye bu hafta en çok satan oyunları açıkladı.
    • Listenin zirvesindeki isim olan Counter-Strike 2 tahtını yine kaybetmedi.
    • Listede dikkat çeken oyunlar arasında Forza Horizon 6 ve Subnautica 2 gibi yapımlar yer alıyor.

    Steam Türkiye platformunda 12-19 Mayıs 2026 tarihleri arasında en çok satan oyunlar belli oldu. Valve’ın popüler oyun servisi, hafta boyunca ülkemizde oyunseverlerin en çok ilgi gösterdiği yapımları bir araya getirdi.

    Steam tarafından paylaşılan listede çok sayıda ilgi çekici oyun yer alıyor. Bunlardan bazıları uzun zamandır piyasada olan popüler oyunları içerirken, bazılarıysa pazara yeni giriş yapan iddialı projelerden oluşuyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

    Paylaşılan listenin en üst basamaklarında ciddi bir rekabet göze çarpıyor. Zirvede yer alan oyun Counter-Strike 2 tahtını yine rakiplerine kaptırmazken, ikinciliği bu hafta piyasaya sürülen Forza Horizon 6 üstleniyor. Üçüncü sırada ise Subnautica 2 karşımıza çıkıyor.

    Forza Horizon 6 ve Subnautica 2 sırasıyla 48.99 dolar ve 20.99 dolardan oyunseverlere hitap ediyor. Bununla birlikte açıklanan tablo, Steam’in Türkiye’deki döviz kuru bazlı fiyatlandırmasına rağmen oyuncuların favori yapımlara ve cazip indirim dönemlerine bütçe ayırmaya devam ettiğini gözler önüne seriyor.

    12-19 Mayıs 2026 tarihleri arasında Steam Türkiye platformunda en çok satan oyunlar şu şekilde sıralanıyor:

    # Oyun adı Fiyatı
    1 Counter-Strike 2 Oynaması ücretsiz
    2 Forza Horizon 6 48.99 dolar
    3 Subnautica 2 20.99 dolar
    4 PUBG: BATTLEGROUNDS Oynaması ücretsiz
    5 Euro Truck Simulator 2 %75 indirimle 2.52 dolar
    6 World of Tanks Oynaması ücretsiz
    7 Red Dead Redemption 2 %75 indirimle 14.99 dolar
    8 EA SPORTS FC 26 40.00 dolar
    9 Black Desert 4.99 dolar
    10 The Quinfall 7.99 dolar
    Uygun fiyatlı oyunlar için en iyi Steam alternatifi oyun platformları

    Listenin tamamına göz atmak için bu bağlantıya tıklayarak Steam’in ilgili sayfasına ulaşabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

