    9/10 puanlık korku oyunu Steam’de kısa süreliğine ücretsiz oldu

    Steam, psikolojik gerilim ve korku oyunu Terrors to Unveil - Day Off'u 19 Mayıs'a kadar ücretsiz hale getirdi.
    Terrors to Unveil - Day Off oyunu
    • Steam, psikolojik korku oyunu Terrors to Unveil - Day Off'u sınırlı bir süre için tamamen ücretsiz yaptı.
    • Oyunseverlerin bu oyunu kütüphanelerine kalıcı olarak eklemek için 19 Mayıs 2026 tarihine kadar süreleri var.
    • Sevilen indie oyunun normal fiyatı ise 2.99 dolar (yaklaşık 130 TL) olarak karşımıza çıkıyor.

    Kısa süreliğine geçerli olan Steam ücretsiz oyun fırsatı duyuruldu. Terrors to Unveil – Day Off adlı korku ve psikolojik gerilim türündeki bağımsız yapım, 19 Mayıs akşamına kadar herhangi bir ücret ödemeden indirilebiliyor.

    Bununla birlikte oyunseverler, bir kez kütüphanesine ekledikten sonra oyuna ömür boyu sahip olabiliyor. Kısa sürede ilgi odağı haline gelen oyun, nefes kesici macerasıyla bizlere heyecan dolu bir deneyim vaat ediyor.

    Terrors to Unveil – Day Off tamamen bedava indirilebiliyor

    Hafta sonunu keyifli bir oyun oynayarak geçirmeyi planlayan oyunseverler için bu fırsat kaçırılmaz görünüyor. Düşük sistem gereksinimlere sahip oyun, bu sayede çok geniş bir kitleye hitap ediyor.

    Steam platformunda Terrors to Unveil – Day Off oyununun konusu şu şekilde özetleniyor:

    “26 yaşında, çok çalışan bir adam olan Jack Williams, uzun bir çalışma haftasının ardından nihayet bir gün izin alıyor. Dinlenmek için hafta sonunu sakin kır evinde geçirmeye karar veriyor. Ancak orada geçireceği süre boyunca başına geleceklerden habersizdir.”

    Steam’den gelen bilgilere göre Terrors to Unveil – Day Off oyunu 19 Mayıs Salı günü Türkiye saatiyle akşam 20:00’ye kadar tamamen bedava olarak indirilebiliyor. Bu bağlantıya tıklayarak oyuna erişebilirsiniz.

    Terrors to Unveil – Day Off sistem gereksinimleri

    Minimum gereksinimler
    Önerilen gereksinimler
    İşletim sistemi Windows 10 (64-bit)
    Windows 10 (64-bit)
    İşlemci Intel Core i5-2300 / AMD FX-6350
    Intel Core i5-4670 / AMD Ryzen 5 1600
    RAM 8 GB RAM 16 GB RAM
    Ekran kartı NVIDIA GTX 650 Ti / AMD R7 360 (2GB)
    NVIDIA GTX 1060 (6GB) / AMD RX 580 (8GB)
    DirectX Sürüm 11 Sürüm 11
    Depolama 7 GB kullanılabilir alan
    7 GB kullanılabilir alan
    Diğer 64-bit işlemci ve işletim sistemi
    64-bit işlemci ve işletim sistemi

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

